Проверка на границе. Фото: ГПСУ

Забронированным специалистам недостаточно иметь приказ о командировках и данных в реестре "Оберег", чтобы пересечь границу. Практика показывает, что инспекторы ГПСУ требуют документального подтверждения трудовых отношений. Поэтому очень важно подготовить исчерпывающий список документов для выезда за границу.

Об этом сообщила эксперт по кадровому учету Алина Громик, передает Новини.LIVE.

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Может ли пограничник потребовать показать письменный трудовой договор

Наличие официальной отсрочки и полного пакета электронных документов не является стопроцентной гарантией для выезда из Украины. Профильное сообщество кадровиков Kadroland сообщило об инциденте на государственной границе.

Забронированного мужчину, следовавшего за пределы страны, отказались пропускать из-за нехватки одного документа. Инспекторы Государственной пограничной службы потребовали предоставить письменный трудовой договор.

Поскольку путешественник не имел его при себе, в пересечении границы ему официально отказали. Этот случай доказывает, что контролирующие органы стали более тщательно проверять сам факт реальных трудовых отношений между военнообязанным и оформившей ему бронь компанией.

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Юридически работники критически важных предприятий имеют законное право покидать страну ради рабочих командировок или во время официального отпуска.

Для этого путешественник обязан предъявить загранпаспорт и документально доказать цель поездки. В зависимости от ситуации это должно быть либо приказ о служебной командировке, либо письменное разрешение руководителя на выезд в период отдыха.

Принадлежность к компании обычно подтверждается справкой с места работы или служебным удостоверением, однако этот перечень специалисты советуют обязательно дополнять оригиналом трудового соглашения.

Пограничники будут проверять электронный военно-учетный документ , где отображается отметка о сроке действия бронирования. Вся эта информация должна заранее синхронизироваться с государственным реестром "Оберег".

Чтобы подтвердить статус самого работодателя, сотрудник должен иметь при себе копию решения о признании предприятия критически важным, выписку о бронировании непосредственно с портала "Действие" и справку формы ОК-7. Только наличие всех этих бумаг позволит идентифицировать личность, подтвердить легальность трудоустройства и избежать неожиданного срыва поездки.

Новини.LIVE писали ранее, что мужчины, которые сами воспитывают ребенка или имеют на иждивении от трех несовершеннолетних детей, могут не только оформить отсрочку, но и самостоятельно выезжать за пределы Украины даже без малышей. Но придется взять с собой большое количество документов, подтверждающих факт содержания и не только.

Военные во время военного положения тоже имеют право уехать в отпуск за границу, но просто собраться и уехать по собственному желанию запрещено — это приравнивают к самовольному уходу из части. Выезд разрешают только по официальному приказу командира.