Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ

Заброньованим фахівцям недостатньо мати наказ про відрядження та дані в реєстрі "Оберіг", щоб перетнути кордон. Практика показує, що інспектори ДПСУ вимагають документального підтвердження трудових відносин. Тож дуже важливо підготувати вичерпний перелік документів для виїзду за кордон.

Про це повідомила експерт з кадрового обліку Аліна Громік, передає Новини.LIVE.

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Чи може прикордонник вимагати показати письмовий трудовий договыр

Наявність офіційної відстрочки та повного пакета електронних документів відтепер не є стовідсотковою гарантією для виїзду з України. Профільна спільнота кадровиків "kadroland" повідомила про інцидент на державному кордоні.

Заброньованого чоловіка, який прямував за межі країни, відмовилися пропускати через нестачу одного документа. Інспектори Державної прикордонної служби вимагали надати письмовий трудовий договір.

Оскільки мандрівник не мав його при собі, у перетині кордону йому офіційно відмовили. Цей випадок доводить, що контролюючі органи почали прискіпливіше перевіряти сам факт реальних трудових відносин між військовозобов'язаним та компанією, яка оформила йому бронь.

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Що обов'язково перевірять на пункті пропуску

Юридично працівники критично важливих підприємств мають законне право залишати країну заради робочих відряджень або під час офіційної відпустки.

Для цього мандрівник зобов'язаний пред'явити закордонний паспорт та документально довести мету поїздки. Залежно від ситуації, це має бути або наказ про службове відрядження, або письмовий дозвіл керівника на виїзд у період відпочинку.

Приналежність до компанії зазвичай підтверджується довідкою з місця роботи чи службовим посвідченням, проте тепер цей перелік фахівці радять обов'язково доповнювати оригіналом трудової угоди.

Прикордонники перевірятимуть електронний військово-обліковий документ, де має відображатися позначка про термін дії бронювання. Уся ця інформація повинна заздалегідь синхронізуватися з державним реєстром "Оберіг".

Щоб підтвердити статус самого роботодавця, співробітник мусить мати при собі копію рішення про визнання підприємства критично важливим, витяг про бронювання безпосередньо з порталу "Дія" та довідку форми ОК-7. Лише наявність усіх цих паперів дозволить ідентифікувати особу, підтвердити легальність її працевлаштування та уникнути несподіваного зриву поїздки.

Новини.LIVE писали раніше, що чоловіки, які самі виховують дитину або мають на утриманні від трьох неповнолітніх дітей, можуть не лише оформити відстрочку, а й самостійно виїжджати за межі України навіть без малечі. Але доведеться взяти з собою велику кількість документів, які мають підтвердити факт утримання та не тільки.

Військові під час воєнного стану теж мають право поїхати у відпустку за кордон, але просто зібратися й поїхати за власним бажанням заборонено — це прирівняють до самовільного залишення частини. Виїзд дозволяють лише за офіційним наказом командира.