Иностранный легионер, служащий в рядах ВСУ. Фото: 128-я ОГШБр

Иностранцам, служащим в рядах Сил обороны, упростили оформление документов. Из-за боевых задач на фронте легионеры часто пропускали сроки обращения в миграционную службу. Теперь парламент на законодательном уровне предоставил им больше времени на получение разрешений на временное проживание.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Проблема с документами для иностранного легиона

Украинский парламент проголосовал за законопроект №16094, призванный решить бюрократические проблемы иностранных военнослужащих. Инициативу поддержали 282 народных депутата.

Необходимость принятия таких изменений возникла из-за того, что иностранцы физически не могли своевременно посетить миграционную службу для оформления вида на жительство. Причиной задержек становилось прохождение обязательной базовой военной подготовки и выполнение приказов непосредственно в зонах боевых действий.

Новые временные рамки для контрактников-легионеров

Принятый документ существенно расширяет временные лимиты для легализации статуса иностранцев. Для тех добровольцев, которые успели заключить контракт до мая 2026 года, срок для обращения за видом на жительство увеличили вдвое, то есть с шести месяцев до одного года.

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Отдельные правила предусмотрены для новобранцев. Законодатели определили, что их пребывание в Украине является абсолютно законным со дня подписания контракта и до момента фактического получения вида на жительство. Однако этот переходный период не может превышать трех месяцев.

Также предусмотрена защита для тех военнослужащих, которые подписали контракт после 10 мая, но по объективным причинам пропустили установленные сроки. Законом им разрешено легально находиться в стране вплоть до 10 мая 2027 года, чтобы они успели уладить все вопросы с документами.

Права после увольнения из армии

Депутаты урегулировали и статус иностранцев после завершения службы. Если военнослужащий расторг контракт или был уволен, но за время службы так и не оформил вид на жительство, он не становится нелегалом мгновенно. Таким лицам предоставляется ровно три месяца на то, чтобы найти другие законные основания для дальнейшего проживания в Украине или же подготовиться к выезду.

В настоящее время принятый законопроект направлен на подпись Президенту Украины. Документ официально вступит в силу на следующий день после его публикации.

Также Новини.LIVE писали о том, что Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным отказ ТЦК снять с воинского учета гражданку, которая осуществила трансгендерный переход и юридически сменила пол с мужского на женский. Суд постановил, что распространение мобилизационных требований, предъявляемых к военнообязанным мужчинам, на женщину является недопустимым и квалифицируется как дискриминация.

Военнослужащие, подписавшие контракт после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, имеют законное право на увольнение в запас в случае истечения установленного срока службы. Демобилизация не происходит автоматически, поэтому военнослужащему обязательно необходимо подать рапорт в установленном порядке.