Іноземний легіонер, який служить у лавах ЗСУ. Фото: 128 ОГШБр

Іноземцям у лавах Сил оборони спростили оформлення документів. Через бойові завдання на фронті легіонери часто пропускали строки звернення до міграційної служби. Тепер парламент на законодавчому рівні дав їм більше часу на отримання посвідок на тимчасове проживання.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

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Проблема з документами для іноземного легіону

Український парламент проголосував за законопроєкт №16094, покликаний розв'язати бюрократичні проблеми іноземних військовослужбовців. Ініціативу підтримали 282 народні депутати.

Необхідність ухвалення таких змін виникла через те, що іноземці фізично не могли своєчасно відвідати міграційну службу для оформлення посвідки на тимчасове проживання. Причиною затримок ставало проходження обов'язкової базової військової підготовки та виконання наказів безпосередньо в зонах бойових дій.

Нові часові рамки для контрактників-легіонерів

Ухвалений документ суттєво розширює часові ліміти для легалізації статусу іноземців. Для тих добровольців, які встигли укласти контракт до травня 2026 року, термін для звернення за посвідкою збільшили вдвічі, тобто з шести місяців до одного року.

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Окремі правила прописані для новобранців. Законодавці визначили, що їхнє перебування в Україні є абсолютно законним від дня підписання контракту і до моменту фактичного отримання посвідки. Проте цей перехідний період не може перевищувати трьох місяців.

Також передбачено захист для тих військовослужбовців, які підписали контракт після 10 травня, але з об'єктивних причин пропустили встановлені строки. Законом їм дозволено легально перебувати в країні аж до 10 травня 2027 року, аби вони встигли залагодити всі питання з документами.

Права після звільнення з армії

Депутати врегулювали і статус іноземців після завершення служби. Якщо військовий розірвав контракт або був звільнений, але за час служби так і не оформив посвідку, він не стає нелегалом миттєво. Таким особам надається рівно три місяці на те, щоб знайти інші законні підстави для подальшого проживання в Україні або ж підготуватися до виїзду.

Наразі ухвалений законопроєкт направлено на підпис Президенту України. Документ офіційно запрацює наступного дня після його опублікування.

Також Новини.LIVE писали про те, що Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову ТЦК зняти з військового обліку громадянку, яка здійснила трансгендерний перехід і юридично змінила стать із чоловічої на жіночу. Суд постановив, що поширення мобілізаційних вимог для військовозобов'язаних чоловіків на жінку є неприпустимим і кваліфікується як дискримінація.

Військовослужбовці, які підписали контракт після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, мають законне право на звільнення в запас у разі вичерпання визначеного строку служби. Демобілізація не відбувається автоматично, тому військовому обов'язково необхідно подати рапорт за встановленою процедурою.