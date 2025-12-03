Что делать если дата явки по распоряжению совпала с лечением

Лечение мужчины. Фото: Pexels

Мобилизационное распоряжение дают военнообязанному после прохождения медицинской комиссии. Это не приказ на немедленный призыв, но гражданин в таком случае должен явиться в ТЦК и СП. Но что делать, если именно в этот день человек попал в больницу?

Ответ на это дала юрист Елена Дудченко.

Что делать, если мобилизационное распоряжение вышло на время лечения

Ключевым требованием в такой ситуации является безотлагательное письменное уведомление территориального центра комплектования о том, что человек находится на лечении и физически не может прибыть в срок, определенный мобилизационным распоряжением.

Такое обращение нужно оформить письменно и отправить ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении, чтобы иметь подтверждение того, что ТЦК получил документы.

К заявлению следует приложить копию паспорта и медицинские документы, подтверждающие факт госпитализации и прохождения лечения. Юрист также посоветовала после завершения курса терапии пройти повторную военно-врачебную комиссию. Если результаты нового обследования отрицательные, то они могут даже стать основанием для признания человека непригодным к прохождению военной службы.

