Україна
Госпіталізували у день моброзпорядження — куди звертатися

Госпіталізували у день моброзпорядження — куди звертатися

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 20:00
Що робити якщо дата явки за розпорядженням збіглася з лікуванням
Лікування чоловіка. Фото: Pexels

Мобілізаційне розпорядження дають військовозобов'язаному після проходження медичної комісії. Це не є наказ на негайний призов, але громадянин у такому випадку має з'явитися до ТЦК та СП. Але що робити, якщо саме у цей день людина потрапила до лікарні?

Відповідь на це дала юристка Олена Дудченко.

Читайте також:

Що робити, якщо мобілізаційне розпорядження вийшло на час лікування

Ключовою вимогою у такій ситуації є невідкладне письмове повідомлення територіального центру комплектування про те, що людина перебуває на лікуванні та фізично не може прибути у строк, визначений мобілізаційним розпорядженням.

Таке звернення потрібно оформити письмово та надіслати цінним листом з описом вкладення й повідомленням про вручення, щоб мати підтвердження того, що ТЦК отримав документи.

До заяви слід додати копію паспорта та медичні документи, які підтверджують факт госпіталізації та проходження лікування. Юристка також порадила після завершення курсу терапії пройти повторну військово-лікарську комісію. Якщо результати нового обстеження негативні, то вони можуть навіть стати підставою для визнання людини непридатною до проходження військової служби.

Нагадаємо, юрист пояснив, чи потрібно офіцерам запасу самостійно ініціювати проходження ВЛК. Раніше Новини.LIVE писали, які хвороби шкіри є підставою для непридатності до служби у війську. 

лікування військовий облік мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
