Гражданин может стать на учет из-за границы и въехать в Украину

Гражданин, которому исполнилось 17 лет в эмиграции, имеет законное право стать на воинский учет, не въезжая на территорию Украины и не посещая ТЦК. Это можно сделать через мобильное приложение "Резерв+". А военно-врачебную комиссию призывники во время действия военного положения не проходят.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет эмигрантов

Военный учет в Украине охватывает всех совершеннолетних граждан мужского пола в возрасте до 60 лет. Встать на воинский учет, получив статус "призывник", нужно в год, когда гражданину исполняется 17 лет.

К юристам обратился 17-летний гражданин, который находится за пределами Украины. Гражданин поинтересовался, может ли он стать на воинский учет дистанционно, без визита в территориальный центр комплектования.

Также мужчина поинтересовался, может ли он после этого въезжать в Украину без пройденной военно-врачебной комиссии. Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что все эти права гражданина не ограничиваются даже во время войны.

Въезд-выезд и военно-врачебная комиссия для призывника

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что въезд и выезд из Украины для такого гражданина не закрыт. Айвазян подчеркнул: "Да, сможете выехать при наличии загранпаспорта и "Резерв+".

Юрист также напомнил: "Выезд за границу ограничен только для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет". Поэтому, став на учет дистанционно, через приложение "Резерв+", гражданин будет иметь все права по пересечению государственной границы.

Юрий Айвазян также прокомментировал ситуацию с ВВК. Адвокат отметил: "Во время действия военного положения призывники не направляются на прохождение медицинского осмотра". Поэтому для того, чтобы стать на учет, проходить ВВК не нужно.

Напомним, мы ранее писали о том, что изменилось в ситуации с первым документом на воинском учете.

После изменений в законодательстве, которые произошли в 2025 году, у граждан, которые впервые становятся на воинский учет, отпала необходимость посещать территориальный центр комплектования. Юристы объяснили, какой именно документ отныне является первым для призывников.

Добавим, мы сообщали о том, как стать на воинский учет, имея ошибки в написании фамилии.

Если у военнообязанного гражданина фамилия в разных документах указана по-разному, он может получить статус "не на учете". Юристы объяснили, как исправить эту ситуацию.