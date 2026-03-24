Громадянин може стати на облік з-за кордону і в'їхати в Україну

Перевірка документів на кордоні.

Громадянин, якому виповнилося 17 років у еміграції, має законне право стати на військовий облік, не в’їжджаючи на територію України і не відвідуючи ТЦК. Це можна зробити через мобільний застосунок "Резерв+". А військово-лікарську комісію призовники під час дії воєнного стану не проходять.

Військовий облік емігрантів

Військовий облік в Україні охоплює усіх повнолітніх громадян чоловічої статі віком до 60 років. Стати на військовий облік, отримавши статус "призовник", потрібно у рік, коли громадянину виповнюється 17 років.

До юристів звернувся 17-річний громадянин, який перебуває за межами України. Громадянин поцікавився, чи може він стати на військовий облік дистанційно, без візиту до територіального центру комплектування.

Також чоловік поцікавився, чи може він після цього в’їжджати до України без пройденої військово-лікарської комісії. Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що усі ці права громадянина не обмежуються навіть під час війни.

В’їзд-виїзд і військово-лікарська комісія для призовника

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що в’їзд і виїзд з України для такого громадянина не закритий. Айвазян підкреслив: "Так, зможете виїхати за наявності закордонного паспорту та "Резерв+".

Юрист також нагадав: "Виїзд за кордон обмежений лише для чоловіків у віці від 23 до 60 років". Тож, ставши на облік дистанційно, через застосунок "Резерв+", громадянин матиме усі права щодо перетину державного кордону.

Юрій Айвазян також прокоментував ситуацію із ВЛК. Адвокат наголосив: "Під час дії воєнного стану призовники не направляються на проходження медичного огляду". Тож для того, аби стати на облік, проходити ВЛК не потрібно.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що змінилося у ситуації з першим документом на військовому обліку.

Після змін у законодавстві, які сталися 2025 року, у громадян, які уперше стають на військовий облік, відпала потреба відвідувати територіальний центр комплектування. Юристи пояснили, який саме документ відтепер є першим для призовників.

Додамо, ми повідомляли про те, як стати на військовий облік, маючи помилки у написанні прізвища.

Якщо у військовозобов'язаного громадянина прізвище в різних документах вказане по-різному, він може отримати статус "не на обліку". Юристи пояснили, як виправити цю ситуацію.