Группа инвалидности для ВСУ: полный перечень документов на экспертизу
Для получения группы инвалидности или определения процента утраты трудоспособности военнослужащим очень важно подготовить исчерпывающий пакет документов. ЭКОПФО учитывает не только анатомические изменения, но и способность человека к самообслуживанию, социальному взаимодействию и мобильности.
Об этом сообщает юрист Елизавета Коробейникова, передает Новини.LIVE.
Как собрать документы для экспертной комиссии
Прохождение экспертизы в системе ЭКОПФО является важным этапом для фиксации юридического статуса военнослужащего и оценки его здоровья. Чтобы комиссия могла объективно рассмотреть дело, военнослужащий должен иметь при себе все оригиналы документов, касающихся его травмы и лечения.
Официальный перечень документов для прохождения экспертизы включает:
- направление;
- паспорт гражданина и выписку о месте жительства;
- копию идентификационного кода;
- копию военного билета или офицерского удостоверения;
- военно-учетные документы и их копии (выписки из послужного списка или справки о прохождении службы);
- справку или свидетельство военно-медицинской комиссии (ВМК), а также выписку из ее протокола, в которой зафиксирована причинно-следственная связь между травмой или заболеванием и участием в боевых действиях;
- оригиналы медицинской документации (заключения профильных специалистов, результаты обследований, истории болезни и выписки по формам 025/о и 027/о).
По завершении обследования военнослужащий получает на руки справку. В ней четко указывается присвоенная группа инвалидности, указывается причинно-следственная связь травмы или же прописывается конкретный процент утраты способности работать по своей специальности.
Как оценивают состояние здоровья военных с ранениями
Современный подход экспертных комиссий кардинально отличается от старых нормативов. Теперь специалисты не просто фиксируют анатомические изменения, а комплексно оценивают, насколько полученные ранения затрудняют дальнейшую жизнь человека.
Ключевым фактором при экспертизе является состояние бойца после пройденного лечения и реабилитации. Комиссия анализирует, способен ли ветеран самостоятельно передвигаться, в какой степени он нуждается в посторонней помощи, может ли он адаптироваться психологически и сохранилась ли его способность полноценно взаимодействовать с обществом и вернуться к прежней профессии.
Если функциональные нарушения организма являются необратимыми, эксперты фиксируют степень ограничения жизнедеятельности и принимают решение о присвоении группы.
Классификация групп инвалидности
Действующее законодательство делит степени утраты здоровья на три отдельные группы.
Первая группа присваивается при самых тяжелых состояниях, когда человек полностью или почти полностью теряет способность к самообслуживанию и нуждается в постоянном уходе.
Она имеет две подгруппы:
- подгруппа "А" — исключительно тяжелое нарушение здоровья, предполагающее полную неспособность обслуживать себя и абсолютную зависимость от помощи других;
- подгруппа "Б" — тяжелое состояние, однако человек сохраняет минимальную способность обслуживать себя в критических аспектах.
Вторая группа устанавливается при тяжких нарушениях здоровья, но человек не нуждается в ежедневном постороннем присмотре и способен самостоятельно заботиться о себе.
Третья группа предполагает наличие умеренных нарушений здоровья. Человек полностью сохраняет способность к самообслуживанию, однако все равно нуждается в социальной защите и поддержке.
На практике разграничить эти категории бывает сложно. Например, тяжелые контузии с неврологическими последствиями, постоянный болевой синдром или серьезное ограничение подвижности конечностей дают военнослужащему законные основания для получения высшей группы.
Новини.LIVE ранее сообщали, что военным запретили ложиться на плановые операции в гражданские больницы по собственному усмотрению. Кировоградский суд подтвердил, что без заключения военного врача любые заключения гражданских медиков не имеют силы. Поэтому командиры имеют полное право отправить бойца обратно в подразделение.
В то же время пройти ВЛК во время отпуска теперь значительно проще. Согласно приказу Минобороны, возвращаться в свою часть не нужно, комиссию можно пройти прямо по месту отдыха, а направление оформить через приложение "Армия+".
Между тем старые советские военные билеты со штампами о списании окончательно утратили значение. Если отметки о непригодности еще со времен СССР отсутствуют в электронном реестре "Оберег", мужчин до 60 лет будут задерживать на блокпостах для повторной проверки и прохождения комиссии.