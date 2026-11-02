Проверка зрения у военнослужащего. Фото: 101-я отдельная бригада охраны ГШ ВСУ им. генерал-полковника Геннадия Воробёва

Для получения группы инвалидности или определения процента утраты трудоспособности военнослужащим очень важно подготовить исчерпывающий пакет документов. ЭКОПФО учитывает не только анатомические изменения, но и способность человека к самообслуживанию, социальному взаимодействию и мобильности.

Об этом сообщает юрист Елизавета Коробейникова, передает Новини.LIVE.

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Как собрать документы для экспертной комиссии

Прохождение экспертизы в системе ЭКОПФО является важным этапом для фиксации юридического статуса военнослужащего и оценки его здоровья. Чтобы комиссия могла объективно рассмотреть дело, военнослужащий должен иметь при себе все оригиналы документов, касающихся его травмы и лечения.

Официальный перечень документов для прохождения экспертизы включает:

направление;

паспорт гражданина и выписку о месте жительства;

копию идентификационного кода;

копию военного билета или офицерского удостоверения;

военно-учетные документы и их копии (выписки из послужного списка или справки о прохождении службы);

справку или свидетельство военно-медицинской комиссии (ВМК), а также выписку из ее протокола, в которой зафиксирована причинно-следственная связь между травмой или заболеванием и участием в боевых действиях;

оригиналы медицинской документации (заключения профильных специалистов, результаты обследований, истории болезни и выписки по формам 025/о и 027/о).

По завершении обследования военнослужащий получает на руки справку. В ней четко указывается присвоенная группа инвалидности, указывается причинно-следственная связь травмы или же прописывается конкретный процент утраты способности работать по своей специальности.

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Как оценивают состояние здоровья военных с ранениями

Современный подход экспертных комиссий кардинально отличается от старых нормативов. Теперь специалисты не просто фиксируют анатомические изменения, а комплексно оценивают, насколько полученные ранения затрудняют дальнейшую жизнь человека.

Ключевым фактором при экспертизе является состояние бойца после пройденного лечения и реабилитации. Комиссия анализирует, способен ли ветеран самостоятельно передвигаться, в какой степени он нуждается в посторонней помощи, может ли он адаптироваться психологически и сохранилась ли его способность полноценно взаимодействовать с обществом и вернуться к прежней профессии.

Если функциональные нарушения организма являются необратимыми, эксперты фиксируют степень ограничения жизнедеятельности и принимают решение о присвоении группы.

Классификация групп инвалидности

Действующее законодательство делит степени утраты здоровья на три отдельные группы.

Первая группа присваивается при самых тяжелых состояниях, когда человек полностью или почти полностью теряет способность к самообслуживанию и нуждается в постоянном уходе.

Она имеет две подгруппы:

подгруппа "А" — исключительно тяжелое нарушение здоровья, предполагающее полную неспособность обслуживать себя и абсолютную зависимость от помощи других;

подгруппа "Б" — тяжелое состояние, однако человек сохраняет минимальную способность обслуживать себя в критических аспектах.

Вторая группа устанавливается при тяжких нарушениях здоровья, но человек не нуждается в ежедневном постороннем присмотре и способен самостоятельно заботиться о себе.

Третья группа предполагает наличие умеренных нарушений здоровья. Человек полностью сохраняет способность к самообслуживанию, однако все равно нуждается в социальной защите и поддержке.

На практике разграничить эти категории бывает сложно. Например, тяжелые контузии с неврологическими последствиями, постоянный болевой синдром или серьезное ограничение подвижности конечностей дают военнослужащему законные основания для получения высшей группы.

Новини.LIVE ранее сообщали, что военным запретили ложиться на плановые операции в гражданские больницы по собственному усмотрению. Кировоградский суд подтвердил, что без заключения военного врача любые заключения гражданских медиков не имеют силы. Поэтому командиры имеют полное право отправить бойца обратно в подразделение.

В то же время пройти ВЛК во время отпуска теперь значительно проще. Согласно приказу Минобороны, возвращаться в свою часть не нужно, комиссию можно пройти прямо по месту отдыха, а направление оформить через приложение "Армия+".

Между тем старые советские военные билеты со штампами о списании окончательно утратили значение. Если отметки о непригодности еще со времен СССР отсутствуют в электронном реестре "Оберег", мужчин до 60 лет будут задерживать на блокпостах для повторной проверки и прохождения комиссии.