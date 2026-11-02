Перевірка зору у військового. Фото: 101 окрема бригада охорони ГШ ЗСУ ім. генерал-полковника Генадія Воробйова

Для отримання групи інвалідності або встановлення відсотка втрати працездатності військовим дуже важливо підготувати вичерпний пакет документів. ЕКОПФО враховує не лише анатомічні зміни, а й здатність людини до самообслуговування, соціальної взаємодії та мобільності.

Про це повідомляє юристка Єлизавета Коробейнікова, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як зібрати документи для експертної команди

Проходження експертизи в системі ЕКОПФО є важливим етапом для фіксації юридичного статусу військовослужбовця та оцінки його здоров'я. Щоб комісія могла об'єктивно розглянути справу, військовий має мати при собі всі оригінали паперів, які стосуються його травмування та лікування.

Офіційний перелік для проходження експертизи включає:

направлення;

паспорт громадянина та витяг про місце проживання;

копію ідентифікаційного коду;

копію військового квитка або офіцерського посвідчення;

військово-облікові документи та їхні копії (витяги з послужного списку чи довідки про проходження служби);

довідку або свідоцтво військово-лікарської комісії (ВЛК), а також витяг з її протоколу, де зафіксовано причинний зв'язок між травмою чи хворобою та участю у бойових діях;

оригінали медичної документації (висновки профільних спеціалістів, результати обстежень, історії хвороби та виписки за формами 025/о і 027/о).

Після завершення обстеження військовослужбовець отримує на руки довідку. У ній чітко зазначається присвоєна група інвалідності, вказується причинний зв'язок травми або ж прописується конкретний відсоток втрати здатності працювати за своєю спеціальністю.

Читайте також:

Як оцінюють стан здоров'я військових з пораненнями

Сучасний підхід експертних команд кардинально відрізняється від старих нормативів. Тепер фахівці не просто фіксують анатомічні зміни, а комплексно оцінюють, наскільки отримані поранення ускладнюють подальше життя людини.

Ключовим фактором під час експертизи є стан бійця після пройденого лікування та реабілітації. Комісія аналізує, чи здатний ветеран самостійно пересуватися, наскільки він потребує сторонньої допомоги, чи може адаптуватися психологічно та чи збереглася його здатність повноцінно взаємодіяти із суспільством і повертатися до колишньої професії.

Якщо функціональні порушення організму є незворотними, експерти фіксують ступінь обмеження життєдіяльності та приймають рішення про присвоєння групи.

Класифікація груп інвалідності

Чинне законодавство розділяє ступені втрати здоров'я на три окремі групи.

Перша група присвоюється при найтяжчих станах, коли людина повністю або майже повністю втрачає здатність до самообслуговування і потребує постійного догляду.

Вона має дві підгрупи:

підгрупа "А" – виключно важкий розлад здоров'я, що передбачає повну нездатність себе обслуговувати та абсолютну залежність від допомоги інших;

підгрупа "Б" – тяжкий стан, проте людина зберігає мінімальну здатність обслуговувати себе в критичних аспектах.

Друга група встановлюється при тяжких порушеннях здоров'я, але людина не потребує щоденного стороннього нагляду та здатна самостійно дбати про себе.

Третя група передбачає наявність помірних розладів організму. Людина повністю зберігає здатність до самообслуговування, проте все одно потребує соціального захисту та підтримки.

На практиці розділити ці категорії буває складно. Наприклад, важкі контузії з неврологічними наслідками, постійний больовий синдром або серйозне обмеження в русі кінцівок дають армійцю законні підстави для отримання вищої групи.

Новини.LIVE інформували раніше, що військовим заборонили лягати на планові операції в цивільні лікарні на власний розсуд. Кіровоградський суд підтвердив, що без вердикту військового лікаря будь-які висновки цивільних медиків не діють. Тому командири мають повне право завернути бійця назад у підрозділ.

Водночас пройти ВЛК під час відпустки тепер значно простіше. Згідно з наказом Міноборони, повертатися до своєї частини не треба, комісію можна пройти просто за місцем відпочинку, а направлення підтягнути через "Армія+".

Тим часом старі радянські військові квитки зі штампами про списання остаточно втратили вагу. Якщо відмітки про непридатність ще з часів СРСР немає в електронному реєстрі "Оберіг", чоловіків до 60 років затримуватимуть на блокпостах для повторної перевірки та проходження комісії.