Как работает технология группового управления беспилотниками

Оператор БпЛА. Фото иллюстративное: azov.org.ua

Защитники Украины начали применять на передовой технологию группового управления беспилотниками. Один оператор одновременно управляет несколькими дронами. Наиболее еффективным такое нововведение оказалось для фронтовой логистики.

Об этом 10 ноября сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как работает технология группового управления БпЛА

В начале работы оператор определяет точку назначения на электронной карте. Маршруты для каждого БпЛА система прокладывает самостоятельно. Беспилотники взлетают по очереди, автономно движутся к цели без GPS и избегают столкновений между собой.

Оператор видит все дроны на экране и может переключаться между ними. Управлять вручную нужно только на завершающем этапе полета.

Преимущества для логистики

Бойцы батальона "Волки Да Винчи" одними из первых начали постоянно использовать групповое управление. За месяц количество грузов, которые они доставили на позиции с помощью беспилотников, увеличилось вдвое.

Читайте также:

"Это не только более быстрое обеспечение защитников всем необходимым, но и меньшая нагрузка на операторов, а также меньшие риски для личного состава", — говорится в сообщении Полтавского областного ТЦК и СП.

Минобороны Украины и оборонный кластер Brave1 совершенствуют эту технологию, ведь это дополнительные возможности для украинской армии и шанс сохранить жизни военнослужащих.

Ранее Новости.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету" сообщал, что в Украине изменили правила для экспертных комиссий по оценке повседневного функционирования человека. После 25 ошибочных решений о присвоении инвалидности медик лишится должности. Каждое медицинское учреждение должно публиковать списки специалистов, которые в нем работают.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Житомирский областной ТЦК и СП объяснял, как действовать военному, если командир отказался принимать рапорт. Можно воспользоваться онлайн-услугой в приложении "Армия+". Среди других вариантов — жалоба на имя старшего командира или звонок на правительственную горячую линию 1512.