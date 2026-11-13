Як працює технологія групового керування безпілотниками

Оператор БпЛА. Фото ілюстративне: azov.org.ua

Захисники України почали застосовувати на передовій технологію групового керування безпілотниками. Один оператор одночасно керує декількома дронами. Найбільш ефективним таке нововведення виявилося для фронтової логістики.

Про це 10 листопада повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як працює технологія групового керування БпЛА

На початку роботу оператор визначає точку призначення на електронній карту. Маршрути для кожного БпЛА система прокладає самостійно. Безпілотники злітають по черзі, автономно рухаються до цілі без GPS і уникають зіткнень між собою.

Оператор бачить усі дрони на екрані та може між ними перемикатися. Керувати вручну треба лише на завершальному етапі польоту.

Користь для логістики

Бійці батальойну "Вовки Да Вінчі" одними з перших почали постійно використовувати групове керування. Упродовж місяця кількість вантажів, які вони доставили на позиції безпілотниками, зросла вдвічі.

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"Це не лише швидше забезпечення захисників усім необхідним, а й менше навантаження на операторів та менше ризиків для особового складу", — йдеться в повідомлення Полтавського обласного ТЦК та СП.

Міноборони України та оборонний кластер Brave1 удосконалюють технологію, адже це додаткові можливості для українського війська та шанс зберегти життя військовослужбовців.

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