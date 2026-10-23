Военнослужащие ВСУ на квадроциклах. Фото: 2-й мотопехотный батальон 57-й ОМПБр

В 2026 году военнослужащие смогут ввозить автомобили из-за рубежа в качестве гуманитарной помощи или приобретать их для личных нужд. Но, к сожалению, никаких льгот на растаможивание частных автомобилей для военных нет, а на электромобили вернули НДС. Целевой транспорт разрешено регистрировать на военнослужащего, но с жесткими ограничениями.

Разъяснения предоставили в Сумском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как работает ввоз автомобилей для личных нужд ВСУ

Статус военнослужащего не гарантирует никаких таможенных льгот при покупке автомобиля за рубежом для личных или семейных поездок. Такой транспорт оформляется по стандартной процедуре импорта. Военнослужащему необходимо подать предварительную таможенную декларацию, предоставить документы о стоимости и факте приобретения, а также пройти сертификацию и государственную регистрацию.

За автомобиль придется уплатить три обязательных платежа:

Ввозную пошлину, ставка которой для большинства легковых автомобилей составляет 10% от таможенной стоимости, хотя для отдельных категорий и стран происхождения действуют другие правила. Акцизный налог. Сумма рассчитывается индивидуально и зависит от возраста транспортного средства, объема и типа двигателя (для гибридов и электромобилей действуют отдельные правила начисления). Налог на добавленную стоимость (НДС). Начисляется по общей ставке 20% от базы налогообложения.

Важное нововведение 2026 года касается электромобилей. С 1 января государство отменило льготу по уплате НДС на автомобили с электрическими двигателями. Теперь с них взимается налог на общих основаниях. Поэтому перед покупкой стоит просчитать полную сумму платежей, а не ориентироваться только на зарубежный прайс.

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Что делать с автомобилями от волонтеров

Если машину передают волонтеры или благотворительные организации для обеспечения обороны Украины, ее статус совершенно иной. Целевой транспорт ввозится исключительно в качестве гуманитарной помощи.

Преимуществом является возможность поставить технику на временный государственный учет непосредственно на имя конкретного военнослужащего, а не на баланс воинской части. Однако определиться со статусом машины нужно еще до пересечения границы. Невозможно ввезти автомобиль как обычный товар, а затем переоформить на гуманитарную помощь, или же наоборот.

Шаги для постановки на учет в МВД

Чтобы легализовать автомобиль, ввезенный в качестве гуманитарной помощи, военнослужащий должен обратиться в сервисный центр МВД. Сделать это необходимо в течение 10 дней с момента подписания акта приема-передачи от благотворителей.

Для регистрации потребуется следующий пакет документов:

документ, удостоверяющий личность военнослужащего;

документ о прохождении службы (например, справка из воинской части);

акт приема-передачи гуманитарного транспорта по установленной форме;

таможенная декларация с перечнем товаров, подтверждающая гуманитарный статус груза;

иностранное свидетельство о регистрации автомобиля (при наличии).

После успешной проверки документов сервисный центр МВД выдает номерные знаки и временный регистрационный талон. Сразу после оформления военнослужащий обязан сообщить своему командованию о получении автомобиля.

Новые лимиты 2026 года и статус собственности

Обновленное законодательство установило более жесткие рамки для использования волонтерской техники. Согласно постановлениям КМУ № 1235, № 584, а также действующей редакции постановления № 953 от 16 июля 2026 года, изменились правила оформления.

Ключевые ограничения для военных

Согласно процедуре временного учета, на одного военнослужащего отныне можно записать только одну единицу техники. Оформить на себя одновременно легковой автомобиль и мотоцикл не получится.

В акте приема-передачи можно официально указать до пяти других военнослужащих, которые будут иметь законное право управлять этой машиной. Делать это нужно на этапе оформления документов, а не полагаться на устные договоренности.

Отдельно правительство приняло постановление № 954 от 15 июля 2026 года. Этот документ ввёл верификацию гуманитарных организаций и дополнительные требования к учету техники, ввозимой фондами. Однако эти нормы не следует путать с самой процедурой временного учета непосредственно на имя военнослужащего.

Военным также следует помнить, что гуманитарный автомобиль не становится частной собственностью. Это специальный порядок передачи и получения автомобиля исключительно для оборонных нужд.

Что будет с автомобилем в случае несчастного случая

Временный учет отменяется, если военнослужащий погибает, пропадает без вести, попадает в плен, увольняется со службы или если техника уничтожена. Когда же военное положение будет прекращено или отменено, такие автомобили необходимо передать на ведомственную регистрацию государственным органам сектора безопасности и обороны.

На это закон отводит ровно 90 суток. Если срок пропустить, временный учет аннулируют, а машина официально будет считаться неучтенной.

Новини.LIVE ранее сообщали, что отправляясь в отпуск, военным следует тщательно проверять отпускной билет ещё до выхода за КПП части, чтобы не возникло проблем в пути или во время проверок. Важно проверить правильность всех дат, рассчитать дополнительные дни на проезд и заранее подготовить расширенный пакет документов, если в планах поездка за границу.

Между тем раненые бойцы после выписки из госпиталей массово сталкиваются с нечестной оценкой трудоспособности при оформлении пособия. На практике комиссии нередко откровенно занижают этот показатель или присваивают бойцу более легкую, третью группу инвалидности вместо второй, чтобы банально сэкономить государственные деньги, из-за чего ветеранам приходится буквально выбивать честные суммы через жалобы.