Військовослужбовці ЗСУ на квадроциклах. Фото: 2 мотопіхотний батальйон 57 ОМПБр

У 2026 році військовослужбовці можуть ввезти авто з-за кордону як гуманітарну допомогу або придбати для власних потреб. Але, на жаль, жодних пільг на розмитнення приватних машин для військових немає, а на електрокари повернули ПДВ. Цільовий транспорт дозволено реєструвати на бійця, але з жорсткими обмеженнями.

Пояснення надали в Сумському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як працює ввезення авто для власних потреб ЗСУ

Статус військовослужбовця не гарантує жодних митних пільг при купівлі машини за кордоном для особистих чи сімейних поїздок. Такий транспорт оформлюється за стандартною процедурою імпорту. Захиснику необхідно подати попередню митну декларацію, надати папери про вартість і факт придбання, а також пройти сертифікацію та державну реєстрацію.

За машину доведеться сплатити три обов'язкові платежі:

Ввізне мито, яке для більшості легковиків ставка становить 10% від митної вартості, хоча для окремих категорій та країн походження діють інші правила. Акцизний податок. Сума розраховується індивідуально і залежить від віку транспорту, об'єму та типу двигуна (для гібридів та електрокарів правила нарахування окремі). Податок на додану вартість (ПДВ). Нараховується за загальною ставкою 20% від бази оподаткування.

Важливе нововведення 2026 року стосується електромобілів. З 1 січня держава припинила дію пільги зі сплати ПДВ на авто з електричними двигунами. Тепер за них стягують податок на загальних підставах. Тому перед купівлею варто прораховувати повну суму платежів, а не орієнтуватися лише на закордонний прайс.

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Що робити з авто від волонтерів

Якщо машину передають волонтери чи благодійні організації для забезпечення оборони України, її статус цілком інший. Цільовий транспорт ввозиться виключно як гуманітарна допомога.

Перевагою є можливість поставити техніку на тимчасовий державний облік безпосередньо за конкретним армійцем, а не на баланс військової частини. Однак визначитися зі статусом машини потрібно ще до перетину кордону. Неможливо завезти автомобіль як звичайний товар, а потім переоформити на гуманітарку, або ж навпаки.

Кроки для постановки на облік у МВС

Аби легалізувати гуманітарне авто, військовий має звернутися до сервісного центру МВС. Зробити це необхідно протягом 10 днів з моменту підписання акта приймання-передачі від благодійників.

Для реєстрації вимагатимуть такий пакет документів:

документ, що посвідчує особу військовослужбовця;

документ про проходження служби (наприклад, довідка з військової частини);

акт приймання-передачі гуманітарного транспорту за встановленою формою;

митну декларацію про перелік товарів, яка підтверджує гуманітарний статус вантажу;

іноземне свідоцтво про реєстрацію машини (за наявності).

Після успішної перевірки паперів сервісний центр МВС видає номерні знаки та тимчасовий реєстраційний талон. Одразу після оформлення боєць зобов'язаний повідомити своє командування про отримання автомобіля.

Нові ліміти 2026 року та статус власності

Оновлене законодавство встановило жорсткіші рамки для використання волонтерської техніки. Згідно з постановами КМУ № 1235, № 584, а також чинною редакцією постанови № 953 від 16 липня 2026 року, змінилися правила оформлення.

Ключові обмеження для військових

За процедурою тимчасового обліку на одного бійця відтепер можна записати лише одну одиницю техніки. Оформити на себе одночасно легкове авто і мотоцикл не вийде.

В акті приймання-передачі можна офіційно вказати до п'яти інших військовослужбовців, які матимуть законне право керувати цією машиною. Робити це треба на етапі оформлення документів, а не покладатися на усні домовленості.

Окремо уряд ухвалив постанову № 954 від 15 липня 2026 року. Цей документ запровадив верифікацію гуманітарних організацій та додаткові вимоги до обліку техніки, яку ввозять фонди. Проте ці норми не варто плутати з самою процедурою тимчасового обліку безпосередньо за армійцем.

Військовим також слід пам'ятати, що гуманітарне авто не стає приватною власністю. Це спеціальний порядок передачі та отримання автомобіля суто для оборонних потреб.

Що буде з автівкою у разі нещасного випадку

Тимчасовий облік скасовується, якщо захисник гине, зникає безвісти, потрапляє в полон, звільняється зі служби або якщо техніку знищено. Коли ж воєнний стан буде припинено чи скасовано, такі автомобілі необхідно передати на відомчу реєстрацію державним органам сектору безпеки й оборони.

На це закон відводить рівно 90 діб. Якщо строк пропустити, тимчасовий облік анулюють, а машина офіційно вважатиметься необлікованою.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що вирушаючи у відпустку, військовим варто ретельно вичитувати відпускний квиток ще до виходу за КПП частини, аби не мати проблем в дорозі чи під час перевірок. Важливо перевірити правильність усіх дат, порахувати додаткові дні на проїзд і заздалегідь підготувати розширений пакет документів, якщо є у планах подорож за кордон.

Тим часом поранені бійці після госпіталів масово стикаються з нечесною оцінкою працездатності під час оформлення допомоги. На практиці комісії нерідко відверто занижують цей показник або дають бійцю легшу, третю групу інвалідності замість другої, аби банально зекономити державні гроші, через що ветеранам доводиться буквально вибивати чесні суми через скарги.