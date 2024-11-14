Мобилизация в Украине — как изменилось мнение украинцев

Мобилизированные украинские военные. Фото: Вечерний Киев

За последние шесть месяцев стало больше украинцев, которые оценивают уровень мобилизации как слишком высокий. Вместе с тем стало меньше людей, считающих уровень призыва недостаточным. Также граждане выразили мнение, почему люди не хотят идти воевать.

Об этом сообщает социологическая группа "Рейтинг", которая провела соответствующий опрос среди украинцев.

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Мнение украинцев о мобилизации

Согласно опросу, почти каждый третий украинец считает, что нынешний уровень мобилизации является оптимальным (32%), каждый четвертый оценивает его слишком высоким (26%). Такое же количество граждан считает, что он недостаточный (25%).

Результаты опроса украинцев. Фото: Рейтинг

В то же время украинцы выделили главные причины, почему граждане не хотят идти в армию. Среди них:

страх смерти, инвалидности, плена, неопределенности (26%);

несправедливая мобилизация (13%);

нехватка техники, амуниции и оружия (13%);

недоверие к власти (12%);

коррупция в правительстве или в армии (10%).

Результаты опроса украинцев. Фото: Рейтинг

Чтобы мотивировать людей вступать в ряды Вооруженных сил, высшее военное и политическое руководство должно предпринимать определенные шаги. Украинцы считают, что прежде всего нужно:

улучшить материальное обеспечение армии (одежда, оружие, продовольствие) (15%);

мобилизовать все социальные группы, независимо от статуса и доходов (16%);

бороться с коррупцией (12%);

более высокие и стабильные зарплаты военным (10%);

надлежащее социальное обеспечение военнослужащих и их семей (5%).

Результаты опроса украинцев. Фото: Рейтинг

Как известно, опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) в период с 27 сентября по 1 октября 2024 года.

Всего было опрошено 2000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включены граждане, которые находятся за пределами Украины. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 для каждого показателя не превышает 3,5%.

Напомним, недавно в Украине провели опрос и определили, какой процент украинцев верит в победу.

Кроме того, 32% украинцев готовы к территориальным уступкам. В начале полномасштабного вторжения статистика была другой — 8-10% людей были согласны на это.