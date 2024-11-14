Мобілізація в Україні — як змінилась думка українців

Мобілізовані українські військові. Фото: Вечірній Київ

За останні шість місяців стало більше українців, які оцінюють рівень мобілізації як занадто високий. Разом з тим стало менше людей, які вважають рівень призову недостатнім. Також громадяни висловили думку, чому люди не хочуть іти воювати.

Про це повідомляє соціологічна група "Рейтинг", яка провела відповідне опитування серед українців.

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Думка українців щодо мобілізації

Згідно з опитуванням, майже кожен третій українець вважає, що нинішній рівень мобілізації є оптимальний (32%), кожен четвертий оцінює його надміру високим (26%). Така ж кількість громадян вважає, що він недостатній (25%).

Результати опитування серед українців. Фото: Рейтинг

Водночас українці виокремили головні причини, чому громадяни не хочуть іти до війська. Серед них:

страх смерті, інвалідності, полону, невизначеності (26%);

несправедлива мобілізація (13%);

брак техніки, амуніції та зброї (13%);

недовіра до влади (12%);

корупція в уряді чи армії (10%).

Результати опитування серед українців. Фото: Рейтинг

Для того, аби мотивувати людей вступати у лави Збройних сил, вище військове та політичне керівництво має здійснювати певні кроки. Українці вважають, що перш за все потрібно:

поліпшити матеріальне забезпечення армії (одяг, зброя, продовольство) (15%);

мобілізувати усі соціальні групи, незалежно від статусу та доходів (16%);

боротися з корупцією (12%);

вищі та стабільні зарплати військовим (10%);

належне соціальне забезпечення військовослужбовців та їх родин (5%).

Результати опитування серед українців. Фото: Рейтинг

Як відомо, опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) у період з 27 вересня по 1 жовтня 2024 року.

Загалом було опитано 2000 мешканців України віком 18 років і старше. До вибірки не включені громадяни, які наразі перебувають за межами України. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 для кожного показника не перевищує 3,5%.

Нагадаємо, нещодавно в Україні провели опитування та визначили, який відсоток українців вірить у перемогу.

Крім того, 32% українців готові до територіальних поступок. На початку повномасштабного вторгнення статистика була іншою — 8-10% людей були згодні на таке.