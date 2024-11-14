Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Як змінилась думка українців щодо мобілізації — опитування arrow

Як змінилась думка українців щодо мобілізації — опитування

14 листопада 2024 10:02
Карина Приходько - Редактор
Мобілізація в Україні — як змінилась думка українців
Мобілізовані українські військові. Фото: Вечірній Київ
Карина Приходько - Редактор

За останні шість місяців стало більше українців, які оцінюють рівень мобілізації як занадто високий. Разом з тим стало менше людей, які вважають рівень призову недостатнім. Також громадяни висловили думку, чому люди не хочуть іти воювати.

Про це повідомляє соціологічна група "Рейтинг", яка провела відповідне опитування серед українців. 

Читайте також:

Думка українців щодо мобілізації

Згідно з опитуванням, майже кожен третій українець вважає, що нинішній рівень мобілізації є оптимальний (32%), кожен четвертий оцінює його надміру високим (26%). Така ж кількість громадян вважає, що він недостатній (25%). 

рівень мобілізації в Україні
Результати опитування серед українців. Фото: Рейтинг

Водночас українці виокремили головні причини, чому громадяни не хочуть іти до війська. Серед них:

  • страх смерті, інвалідності, полону, невизначеності (26%);
  • несправедлива мобілізація (13%);
  • брак техніки, амуніції та зброї (13%);
  • недовіра до влади (12%);
  • корупція в уряді чи армії (10%). 
чому українці не хочуть іти воювати
Результати опитування серед українців. Фото: Рейтинг

Для того, аби мотивувати людей вступати у лави Збройних сил, вище військове та політичне керівництво має здійснювати певні кроки. Українці вважають, що перш за все потрібно:

  • поліпшити матеріальне забезпечення армії (одяг, зброя, продовольство) (15%);
  • мобілізувати усі соціальні групи, незалежно від статусу та доходів (16%);
  • боротися з корупцією (12%);
  • вищі та стабільні зарплати військовим (10%);
  • належне соціальне забезпечення військовослужбовців та їх родин (5%). 
null
Результати опитування серед українців. Фото: Рейтинг

Як відомо, опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) у період з 27 вересня по 1 жовтня 2024 року.

Загалом було опитано 2000 мешканців України віком 18 років і старше. До вибірки не включені громадяни, які наразі перебувають за межами України. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 для кожного показника не перевищує 3,5%.

Нагадаємо, нещодавно в Україні провели опитування та визначили, який відсоток українців вірить у перемогу.

Крім того, 32% українців готові до територіальних поступок. На початку повномасштабного вторгнення статистика була іншою — 8-10% людей були згодні на таке.

українці опитування мобілізація війна в Україні фронт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:45 Кількість порушників кордону зменшується, — Демченко

11:29 Розчленував і викинув на смітник — в Одесі винесли вирок вбивці

Text

11:25 Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

11:16 Прикордонники спопелили російську БМП на Харківщині — відео

Text

11:08 Захарова спростувала інформацію про заборону на виїзд спортсменам

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

11:00 Допомога для українців — як отримати виплати від ЮНІСЕФ

10:57 Командування флоту РФ тікає з Криму — причина

10:53 США відкрили у Польщі базу ППО для захисту країн НАТО

10:52 РФ не закріпилася у Куп'янську, знищено десант

10:51 Сибіга обговорив з Блінкеном дозвіл на удари по РФ — що відомо

11:45 Кількість порушників кордону зменшується, — Демченко

11:29 Розчленував і викинув на смітник — в Одесі винесли вирок вбивці

11:16 Прикордонники спопелили російську БМП на Харківщині — відео

11:00 Допомога для українців — як отримати виплати від ЮНІСЕФ

10:57 Командування флоту РФ тікає з Криму — причина

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

10:53 США відкрили у Польщі базу ППО для захисту країн НАТО

10:52 РФ не закріпилася у Куп'янську, знищено десант

10:51 Сибіга обговорив з Блінкеном дозвіл на удари по РФ — що відомо

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

10:30 Вища освіта надто дешева — до чого готуватися студентам ЗВО

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

Text

11:25 Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

Text

11:08 Захарова спростувала інформацію про заборону на виїзд спортсменам

Text

10:38 У Мінспорті відреагували на заяву гімнаста Верняєва про корупцію

Text

08:00 Умєров зробив заяву про терміни мобілізації — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

Text

21:22 Нардепка припустила, коли в Україні можуть відбутися вибори

Text

18:07 Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко пояснила, чому не варто говорити про вибори, поки війна

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком