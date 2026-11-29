Повестка в руках. Фото: Суспільне

Игнорирование повестки ТЦК, полученной по почте, не избавит от штрафа, но и не удвоит наказание. Согласно постановлению КМУ № 560 отметка об отсутствии адресата приравнивается к надлежащему уведомлению, а за личную неявку в особый период грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн согласно ст. 210-1 КУоАП.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения адвоката Александра Малика.

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Почему не налагаются два отдельных штрафа

Если человек не забрал заказное отправление на почте, а впоследствии не явился в ТЦК в указанную дату, это не означает автоматического удвоения штрафов отдельно за письмо и отдельно за неявку. Речь идет об единой ответственности за нарушение обязанности явиться по надлежащим образом осуществлённому вызову.

За неявку без уважительных причин по надлежащим образом направленной повестке предусмотрена административная ответственность по ст. 210-1 КоАП. В условиях особых обстоятельств для граждан действует штраф в размере от 17 000 до 25 500 грн.

Когда повестка, отправленная по почте, считается врученной

Правила фиксации вызова регулируются пунктом 41 Порядка, утвержденного постановлением КМУ № 560. Надлежащим подтверждением уведомления о вызове в ТЦК могут служить три варианта:

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личное получение повестки;

отметка почтового оператора об отказе от получения;

отметка почтового оператора об отсутствии адресата по соответствующему адресу.

Таким образом, если повестку отправили заказным письмом по надлежащему адресу, а почтовый оператор после соблюдения установленной процедуры поставил отметку "адресат отсутствует по указанному адресу", гражданина могут признать надлежащим образом уведомленным о вызове.

Что советует юрист после получения повестки

Умышленный отказ забирать письмо с почты не защищает от административного взыскания.

"Не стоит намеренно не получать повестку на почте, рассчитывая, что это поможет избежать ответственности", — подчеркивает специалист.

Если повестка уже поступила, юрист рекомендует действовать следующим образом:

выяснить основание вызова в ТЦК;

при наличии уважительных причин для неявки своевременно уведомить о них ТЦК, предоставив подтверждающие документы.

Новини.LIVE сообщали, что Кабмин постановлением № 560 четко определил, какой должна быть повестка от ТЦК. В документе обязательно указываются личные данные человека, название военкомата, а также точное время и адрес, куда нужно явиться.

Также в этом постановлении правительство прописало правила, по которым повестку могут отправить по почте. Игнорировать такие письма бессмысленно, ведь повестку будут считать врученной даже без подписи человека.