Повістка в руках. Фото: Суспільне

Ігнорування повістки ТЦК на пошті не врятує від штрафу, але й не подвоїть покарання. За постановою КМУ № 560 відмітка про відсутність адресата прирівнюється до належного оповіщення, а за особисту неявку в особливий період загрожує від 17 000 до 25 500 грн штрафу за ст. 210-1 КУпАП.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пояснення адвоката Олександра Малика.

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Чому два окремі штрафи не накладають

Якщо людина не забрала рекомендоване відправлення на пошті, а згодом не прийшла до ТЦК у вказану дату, це не означає автоматичного подвоєння стягнень окремо за лист і окремо за неявку. Йдеться про єдину відповідальність за порушення обов'язку прибути за належним чином здійсненим викликом.

За неявку без поважних причин за належно надісланою повісткою передбачена адміністративна відповідальність за ст. 210-1 КУпАП. В умовах особливого періоду для громадян діє штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн.

Коли повістка через пошту вважається врученою

Правила фіксації виклику регулює пункт 41 Порядку, затвердженого постановою КМУ № 560. Належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК можуть виступати три варіанти:

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особисте отримання повістки;

відмітка поштового оператора про відмову від отримання;

відмітка поштового оператора про відсутність адресата за відповідною адресою.

Таким чином, якщо повістку відправили рекомендованим листом за належною адресою, а поштовий оператор після дотримання встановленої процедури поставив позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою", громадянина можуть визнати належним чином повідомленим про виклик.

Що радить юрист після надходження повістки

Навмисна відмова забирати лист із пошти не захищає від адміністративного стягнення.

"Не варто навмисно не отримувати повістку на пошті, розраховуючи, що це допоможе уникнути відповідальності", — наголошує фахівець.

Якщо повістка вже надійшла, юрист рекомендує діяти так:

з'ясувати підставу виклику до ТЦК;

за наявності поважних причин для неявки вчасно повідомити про них ТЦК, надавши підтвердні документи.

Новини.LIVE інформували, що Кабмін постановою № 560 чітко визначив, якою має бути повістка від ТЦК. У документі обов'язково вказують особисті дані людини, назву військкомату, а також точний час і адресу, куди потрібно прийти.

Також у цій постанові уряд прописав правила, за якими повістку можуть надіслати поштою. Ігнорувати такі листи немає сенсу, адже виклик вважатимуть врученим навіть без підпису людини.