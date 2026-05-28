Инвалидность в армии: без ВВК не уволят

Военнослужащие на вокзале. Фото: Константин и Влада Либеровы

Военнослужащий может уволиться из Вооруженных сил Украины при наличии серьезных проблем со здоровьем. Для этого ему нужно будет пройти военно-врачебную комиссию. Этот этап необходим даже тогда, когда у военного установлена группа инвалидности.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Увольнение из рядов ВСУ

Военнослужащие, которые проходят службу в составе Вооруженных сил Украины, могут уволиться из армии. Это право за ними сохраняется даже в особый период, во время действия военного положения.

Право это не является безусловным. Для того, чтобы уволиться, военнослужащий должен иметь законное основание, а не только собственное желание.

Одной из основных причин для увольнения из рядов ВСУ является состояние здоровья. В частности, диагностирование у военнослужащего таких проблем со здоровьем, которые были оформлены в ту или иную группу инвалидности.

В любой ситуации надо идти на ВВК

К юристам обратился гражданин, которого мобилизовали во время процесса оформления инвалидности. Уже будучи военнослужащим, гражданин закончил этот процесс и получил группу инвалидности.

Военный поинтересовался, может ли он уволиться из рядов ВСУ и как это сделать. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что право на увольнение у такого гражданина есть и оно не может быть ограничено.

А для того, чтобы уволиться, гражданин должен подтвердить состояние своего здоровья. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Вас должны направить на ВВК, а следующим шагом будет подача рапорта об увольнении на основании состояния здоровья". Таким образом, даже при наличии инвалидности, нужно пройти военно-врачебную комиссию.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что офицер имеет право уволиться из ВСУ после завершения контракта.

Если военнослужащий подписал контракт на военную службу во время военного положения, он может уволиться после завершения срока действия контракта. На процесс увольнения не влияет звание военного, такое право имеют и рядовые, и офицеры. Но после увольнения это лицо могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что для увольнения из ВСУ контрактнику надо вовремя подать заявление.

Военнослужащий контрактной службы может уволиться из рядов ВСУ после окончания действия контракта. Это возможно тогда, когда контракт был подписан уже во время действия военного положения. Но для увольнения нужно в определенное законом время подать рапорт на увольнение.