Інвалідність в армії: без ВЛК не звільнять

Військовослужбовці на вокзалі. Фото: Костянтин і Влада Ліберові

Військовослужбовець може звільнитися зі Збройних сил України за наявності серйозних проблем зі здоров’ям. Для цього йому потрібно буде пройти військово-лікарську комісію. Цей етап є необхідним навіть тоді, коли у військового встановлена група інвалідності.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Звільнення з лав ЗСУ

Військовослужбовці, які проходять службу в складі Збройних сил України, можуть звільнитися з армії. Це право за ними зберігається навіть у особливий період, під час дії воєнного стану.

Право це не є безумовним. Для того, аби звільнитися, військовослужбовець повинен мати законну підставу, а не лише власне бажання.

Однією із основних причин для звільнення з лав ЗСУ є стан здоров’я. Зокрема, діагностування у військовослужбовця таких проблем зі здоров’ям, які були оформлені у ту чи іншу групу інвалідності.

У будь-якій ситуації треба йти на ВЛК

До юристів звернувся громадянин, якого мобілізували під час процесу оформлення інвалідності. Уже будучи військовослужбовцем, громадянин закінчив цей процес і отримав групу інвалідності.

Військовий поцікавився, чи може він звільнитися з лав ЗСУ і як це зробити. Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що право на звільнення у такого громадянина є і воно не може бути обмежене.

А для того, аби звільнитися, громадянин має підтвердити стан свого здоров’я. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Вас повинні направити на ВЛК, а наступним кроком буде подача рапорту про звільнення на підставі стану здоров'я". Таким чином, навіть за наявності інвалідності, потрібно пройти військово-лікарську комісію.

Якщо військовослужбовець підписав контракт на військову службу під час воєнного стану, він може звільнитися після завершення терміну дії контракту. На процес звільнення не впливає звання військового, таке право мають і рядові, офіцери. Але після звільнення цю особу можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Військовослужбовець контрактної служби може звільнитися з лав ЗСУ після закінчення дії контракту. Це можливо тоді, коли контракт був підписаний уже під час дії воєнного стану. Але для звільнення потрібно у визначений законом час подати рапорт на звільнення.