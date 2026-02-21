Что делать в случае исчезновения отсрочки в "Резерв+"

Продление отсрочки через "Резерв+". Коллаж: Новини.LIVE

Военнообязанные украинцы иногда могут столкнуться с проблемой отображения отсрочек в приложении "Резерв+". В частности, несмотря на получение push-уведомлений о возможном автоматическом продлении срока действия документа, у многих соответствующей информации может так и не появится.

В Минобороны Украины объяснили, что делать в таком случае.

В "Резерв+" не отображаются отсрочки - что это значит

В министерстве отметили, что отсутствие продления отсрочки в приложении означает недостаток или устаревшую информацию в госреестрах.

"Если сообщение о продлении не поступило, военнообязанным рекомендуют лично обратиться с подтверждающими документами в любой удобный Центр предоставления административных услуг", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ТЦК такие заявления больше не принимают.

Также там проинформировали, что в целом 90% отсрочек продлеваются без подачи заявлений, справок и очередей. Основания для продления документа проверяются через госреестры, в подтверждение отображаются в приложении "Резерв".

