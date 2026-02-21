Що робити у разі зникнення відстрочки у "Резерв+"

Подовження відстрочки через "Резерв+". Колаж: Новини.LIVE

Військовозобов'язані українці іноді можуть зіткнутися з проблемою відображення відстрочок у застосунку "Резерв+". Зокрема, попри отримання push-повідомлень про можливе автоматичне подовження строку дії документа, у багатьох відповідної інформації може так і не з'явиться.

У Міноборони України пояснили, що робити у такому випадку.

В "Резерв+" не відображаються відстрочки — що це означає

У міністерстві зазначили, що відсутність подовження відстрочко в застосунку означає нестачу або застарілу інформацію у держреєстрах.

"Якщо повідомлення про подовження не надійшло, військовозобов’язаним рекомендують особисто звернутися з підтвердними документами до будь-якого зручного Центру надання адміністративних послуг", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що ТЦК такі заяви більше не приймають.

Також там поінформували, що загалом 90% відстрочок продовжуються без подання заяв, довідок і черг. Підстави для подовження документа перевіряються через держреєстри, в підтвердження відображаються у додатку "Резерв".

