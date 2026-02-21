Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Зникають відстрочки у "Резерв+" — що робити

Зникають відстрочки у "Резерв+" — що робити

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 02:08
Що робити у разі зникнення відстрочки у "Резерв+"
Подовження відстрочки через "Резерв+". Колаж: Новини.LIVE

Військовозобов'язані українці іноді можуть зіткнутися з проблемою відображення відстрочок у застосунку "Резерв+". Зокрема, попри отримання push-повідомлень про можливе автоматичне подовження строку дії документа, у багатьох відповідної інформації може так і не з'явиться.

У Міноборони України пояснили, що робити у такому випадку.

Реклама
Читайте також:

В "Резерв+" не відображаються відстрочки — що це означає

У міністерстві зазначили, що відсутність подовження відстрочко в застосунку означає нестачу або застарілу інформацію у держреєстрах.

"Якщо повідомлення про подовження не надійшло, військовозобов’язаним рекомендують особисто звернутися з підтвердними документами до будь-якого зручного Центру надання адміністративних послуг", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що ТЦК такі заяви більше не приймають.

Також там поінформували, що загалом 90% відстрочок продовжуються без подання заяв, довідок і черг. Підстави для подовження документа перевіряються через держреєстри, в підтвердження відображаються у додатку "Резерв".

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи треба йти в ТЦК, якщо є відстрочка і водночас розшук.

Також ми інформувало, чому ТЦК може відмовити у відстрочці навіть у тому випадку, якщо у людини є мати з інвалідністю.

Міноборони мобілізація війна в Україні відстрочка ТЦК та СП Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації