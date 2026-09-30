Изменили основание для отсрочки, но она не обновилась в «Резерв+»: как действовать

Приложение Резерв+ с уведомлением об ошибке. Фото: Новини.LIVE

Изменение оснований для отсрочки через ЦНАП иногда сопровождается некорректной работой базы "Оберег". Если старая отсрочка исчезла до принятия решения комиссией, адвокаты советуют проверить сроки ее действия и написать официальное обращение в ТЦК с требованием восстановить статус. Игнорировать такую проблему не стоит, ведь при проверке документов у военнообязанных, не имеющих отсрочки, могут возникнуть проблемы.

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Почему в Резерв+ исчезает отсрочка

Военнообязанные украинцы все чаще сталкиваются с проблемой некорректного отображения данных при переоформлении отсрочки от мобилизации. Например, при попытке заменить студенческую отсрочку на освобождение по уходу через ЦНАП предыдущий статус может внезапно исчезнуть из приложения "Резерв+". При этом информация о новом основании появляется далеко не сразу.

Согласно постановлению правительства № 560, сам факт подачи новых документов не аннулирует действующую отсрочку. Она обязана действовать до тех пор, пока комиссия ТЦК не примет официальное решение. Если решение положительное, старое основание теряет силу непосредственно в день регистрации нового. В случае отказа предыдущая отсрочка продолжает действовать до конца своего первоначального срока. Периода, когда у человека вообще нет отсрочки и он подлежит немедленному призыву, быть не должно.

Три причины исчезновения отсрочки в Резерв+

Несмотря на четко прописанные правила, старая запись все же может исчезнуть преждевременно. Юристы выделяют три основные причины такой ситуации. Самая распространенная причина в таких случаях — это банальное истечение срока действия документа, которое случайно совпало по времени с подачей нового заявления в ЦНАП.

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Второй вариант касается принудительной отмены. ТЦК имеет полное право проверить имеющиеся основания в течение пяти календарных дней. Если вдруг выяснится, что право на обучение уже утрачено, комиссия аннулирует отсрочку в течение семи дней. Однако в таком случае военкомат обязан письменно уведомить гражданина об этом не позднее следующего дня по специальной форме. Третья причина кроется в обычных технических сбоях базы "Оберег", когда законных оснований для прекращения действия статуса нет, но система его почему-то не отображает из-за проблем с обменом данными.

Сроки рассмотрения документов в ЦНАП

По закону, ТЦК получает один рабочий день на регистрацию поданного заявления. После этого у комиссии есть еще семь рабочих дней для принятия решения. Если военкомату необходимо направить дополнительные запросы в другие государственные органы для проверки данных, процесс законно продлевается до 15 рабочих дней.

Как только будет принято положительное решение, новые сведения должны появиться в реестре в течение суток. В то же время юристы напоминают, что ЦНАП не выдает никаких подтверждений с пометкой «переоформление», поскольку единственным официальным доказательством подачи документов остается опись входящего пакета от администратора.

Если действующий статус бесследно исчез, адвокат Юрий Айвазян советует в первую очередь проверить дату окончания предыдущей отсрочки в бумажном военно-учетном документе. Далее следует проверить свою электронную почту и личный кабинет на наличие официальных уведомлений об отмене от ТЦК.

Если сроки не истекли, а писем нет, необходимо направить официальное обращение в военкомат. В документе следует потребовать четких разъяснений о том, принималось ли решение об аннулировании, на каких основаниях и когда именно отправлялось уведомление. Если комиссия не принимала такого решения, необходимо потребовать немедленного восстановления действующей отсрочки в реестре до истечения ее законного срока. К заявлению необходимо приложить опись документов из ЦНАП и снимок экрана из «Резерв+» или копию старого бумажного документа.

Новини.LIVE ранее сообщали, что не вклеенная вовремя фотография в паспорт старого образца или отметка о розыске не лишают права подать документы на отсрочку от мобилизации. Военнообязанные могут подать распечатанную выписку из "Дії" через ЦНАП, однако для окончательного снятия с розыска взаимодействовать с ТЦК все равно придется.

Студенты бакалавриата и магистратуры обязаны ежегодно обновлять основания для отсрочки от призыва. Несмотря на введение базовой военной службы, закон требует подать в военкомат справку формы "Приложение 20" строго до 1 октября, иначе есть риск лишиться правовой защиты.

Обжаловать неправомерные действия ТЦК в суде стало значительно проще благодаря новой практике Верховного Суда в отношении цифровых доказательств. Так, судьи пришли к выводу, что переписка в мессенджерах и по электронной почте теперь признается официальными доказательствами даже без проставления электронной подписи, если личность отправителя можно подтвердить с помощью технических данных.