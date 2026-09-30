Змінили підставу відстрочки, але вона не оновилась в Резерв+: як діяти

Застосунок Резерв+ зі сповіщенням про помилку. Фото: Новини.LIVE

Зміна підстав для відстрочки через ЦНАП іноді супроводжується некоректною роботою бази "Оберіг". Якщо стара відстрочка зникла до ухвалення рішення комісією, адвокати радять перевірити терміни її дії та писати офіційне звернення до ТЦК із вимогою повернути статус. Ігнорувати таку проблему не варто, адже при перевірці документів у військовозобов'язаних та відсутній відстрочці можуть виникнути проблеми.

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Чому в Резерв+ зникає відстрочка

Військовозобов'язані українці дедалі частіше стикаються з проблемою некоректного відображення даних під час переоформлення відстрочки від мобілізації. Наприклад, під час спроби змінити студентську відстрочку на звільнення за опікою через ЦНАП, попередній статус може раптово зникнути із застосунку "Резерв+". При цьому інформація про нову підставу з'являється далеко не одразу.

Відповідно до урядової постанови №560, сам факт подання нових документів не анулює чинну відстрочку. Вона зобов'язана діяти аж до моменту, поки комісія ТЦК не ухвалить офіційне рішення. Якщо воно позитивне, стара підстава втрачає силу безпосередньо в день реєстрації нової. У разі відмови попередній захист продовжує працювати до кінця свого початкового терміну. Проміжку, коли людина взагалі не має відстрочки і підлягає негайному призову, бути не повинно.

Три причини зникнення відстрочки в Резерв+

Попри чітко виписані правила, старий запис усе ж може зникнути передчасно. Юристи виділяють три головні причини такої ситуації. Найпоширеніша причина у таких випадках — це банальне завершення терміну дії документа, яке випадково збіглося у часі з подачею нової заяви до ЦНАПу.

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Другий варіант стосується примусового скасування. ТЦК має повне право перевірити наявні підстави протягом п'яти календарних днів. Якщо раптом з'ясується, що право на навчання вже втрачено, комісія анулює відстрочку протягом семи днів. Однак у такому разі військкомат зобов'язаний письмово повідомити громадянина про це не пізніше наступного дня за спеціальною формою. Третя причина криється у звичайних технічних збоях бази "Оберіг", коли законних підстав для припинення дії статусу немає, але система його чомусь не відображає через проблеми обміну даними.

Строки розгляду документів із ЦНАПу

За законом, ТЦК отримує один робочий день на реєстрацію переданої заяви. Після цього комісія має ще сім робочих днів для прийняття рішення. Якщо військкомату потрібно надіслати додаткові запити до інших державних органів для перевірки даних, процес законно розтягується до 15 робочих днів.

Щойно позитивне рішення ухвалять, нові відомості мають з'явитися в реєстрі протягом однієї доби. Водночас юристи нагадують, що ЦНАП не видає жодних підтверджень з позначкою "переоформлення", оскільки єдиним офіційним доказом подачі документів залишається опис вхідного пакета від адміністратора.

Якщо чинний статус безслідно зник, адвокат Юрій Айвазян радить насамперед перевірити дату закінчення попередньої відстрочки у паперовому військово-обліковому документі. Далі варто переглянути свою електронну пошту та кабінет на наявність офіційних повідомлень про скасування від ТЦК.

Якщо терміни не вийшли, а жодних листів немає, необхідно писати офіційне звернення до військкомату. У документі слід вимагати чітких роз'яснень про те чи приймалося рішення про анулювання, на яких підставах та коли саме відправляли повідомлення. Якщо такого рішення комісія не ухвалювала, треба вимагати негайного повернення чинної відстрочки в реєстр до завершення її законного строку. До заяви необхідно додати опис документів із ЦНАПу та знімок екрана з "Резерв+" або копію старого паперового документа.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що не вклеєне вчасно фото в паспорт старого зразка чи позначка про розшук не позбавляють права подати документи на відстрочку від мобілізації. Військовозобов'язані можуть подати роздрукований витяг із "Дії" через ЦНАП, проте для остаточного зняття з розшуку взаємодіяти з ТЦК все одно доведеться.

Студенти бакалаврату та магістратури зобов'язані щороку оновлювати підстави для відстрочки від призову. Попри запровадження базової військової служби, закон вимагає подати до військкомату довідку форми "Додаток 20" строго до 1 жовтня, інакше є ризик втратити правовий захист.

Оскаржувати неправомірні дії ТЦК у суді стало значно легше через нову практику Верховного Суду щодо цифрових доказів. Так судді дійшли висновку, що листування в месенджерах та email тепер визнаються офіційними доказами навіть без накладання КЕП, якщо особу відправника можливо верифікувати технічними даними.