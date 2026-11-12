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Главная Мобилизация Исправление данных в "Оберег": как обратиться в ТЦК из-за рубежа

Исправление данных в "Оберег": как обратиться в ТЦК из-за рубежа

Ua ru
12 ноября 2026 20:00
Как заставить ТЦК обновить данные военного билета, находясь за границей коллаж Новини.LIVE
Исправление данных в системе "Оберег" дистанционным способом. Фото: коллаж Новини.LIVE

Мужчина, которого четыре года назад уволили из ВСУ в запас как многодетного отца, обнаружил в приложении "Резерв+" статус действующего военнослужащего, снятого с учета. В своё время он сдал военный билет, припис и выписку из приказа в военкомат, но выехал за границу до официального завершения процедуры постановки на учёт. Техническая поддержка приложения разводит руками, мол, исправлениями занимается ТЦК. Но исправить такие данные вполне возможно и без возвращения в Украину.

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Как заставить ТЦК исправить данные в системе "Оберег"

Законодательство позволяет обращаться в военкомат удаленно для обновления своих данных. Мужчине необходимо составить заявление на имя того ТЦК и СП, где физически находятся его документы.

В тексте обращения следует указать следующие конкретные требования:

  1. проверить переданные четыре года назад документы и сообщить, произошла ли фактическая постановка на учет;
  2. устранить ошибочный статус «военнослужащего» и внести информацию об увольнении в запас;
  3. если на учет так и не поставили — инициировать эту процедуру дистанционно посредством электронного взаимодействия государственных реестров;
  4. предоставить официальный письменный ответ о выполненных действиях, а в случае требования личного явления — указать четкое правовое основание.

Документ можно отправить двумя способами: по электронной почте, обязательно поставив квалифицированную электронную подпись (КЭП), или же отправить бумажное письмо с уведомлением о вручении.

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К заявлению следует приложить копии паспорта, налогового номера (РНОКПП), имеющиеся документы об увольнении и скриншоты из "Резерв+". Также стоит отметить, что если оригиналы военного билета и выписки из приказа уже находятся в ТЦК, а копий приказа на руках не осталось, их можно запросить в бывшей воинской части.

Обязательно ли лично присутствовать в ТЦК для исправления данных

Согласно пункту 81 постановления правительства от 30.12.2022 № 1487, для постановки на учет действует общее правило личного присутствия. В то же время постановление № 981 (пункт 35) допускает и электронный вариант посредством взаимодействия баз данных.

ТЦК должен проверить документы и определить, можно ли применить электронный вариант исправления. Если же военкоматы решат, что без личного визита завершить процедуру невозможно, то решить проблему удаленно не удастся.

Стоит знать, что кнопка "Встать на учет" в "Резерв+" здесь не поможет — она создана только для тех, кто регистрируется впервые, а не для бывших военнослужащих.

Если ТЦК успешно исправит статус удаленно и подтвердит воинский учет, мужчина сможет сгенерировать новый электронный воинско-учетный документ в "Резерв+" и подать запрос на отсрочку прямо в приложении. Эта функция работает автоматически, если все дети родились в Украине, а их данные есть в государственных реестрах.

Если же система выдаст ошибку, решить проблему с помощью родственников или адвокатов не получится. Согласно постановлению Кабмина от 16.05.2024 № 560, подавать бумажное заявление на отсрочку через ЦНАП военнообязанный должен исключительно лично.

Новини.LIVE ранее сообщали, что несоответствие между бумажными документами и записями в цифровых реестрах может стать массовой проблемой для военнообязанных. Известны случаи, когда у мужчины в базе есть данные о бронировании, хотя его уже уволили с работы, где ему и предоставили эту бронировку.

СМС-уведомление от Укрпочты без четкого указания имени отправителя вполне может свидетельствовать о поступлении заказного письма с повесткой. Но нельзя игнорировать такое сообщение: срок хранения этого отправления в отделении составляет всего три рабочих дня, а неявка за ним или отказ забрать конверт автоматически считается вручением по закону и влечет за собой штрафы.

военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные реестр Оберіг
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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