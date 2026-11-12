Виправлення даних в системі "Оберіг" дистанційним методом. Фото: колаж Новини.LIVE

Чоловік, якого звільнили із ЗСУ в запас чотири роки тому, як багатодітного батька, виявив у застосунку "Резерв+" статус чинного військовослужбовця, виключеного з обліку. Свого часу він відніс військовий квиток, припис та витяг із наказу до військкомату, але виїхав за кордон до офіційного завершення процедури постановки на облік. Технічна підтримка застосунку розводить руками, мовляв, правками займається ТЦК. Але виправити такі дані цілком можливо й без повернення в Україну.

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Як змусити ТЦК виправити дані в системі "Оберіг"

Законодавство дозволяє звертатися до військкомату дистанційно для оновлення своїх даних. Чоловіку необхідно скласти заяву на ім'я того ТЦК та СП, де фізично залишилися його документи.

У тексті звернення слід вказати такі конкретні вимоги:

перевірити передані чотири роки тому документи та повідомити, чи відбулося фактичне взяття на облік; усунути помилковий статус "військовослужбовця" і внести інформацію про звільнення в запас; якщо на облік так і не поставили — ініціювати цю процедуру дистанційно через електронну взаємодію державних реєстрів; надати офіційну письмову відповідь про виконані дії, а в разі вимоги особистого прибуття — вказати чітку правову підставу.

Документ можна надіслати двома способами: електронною поштою, обов'язково наклавши кваліфікований електронний підпис (КЕП), або ж відправити паперовий лист із повідомленням про вручення.

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До заяви слід додати копії паспорта, податкового номера (РНОКПП), наявні документи про звільнення та скриншоти з "Резерв+". Також варто наголосити, що якщо оригінали військового квитка та витягу з наказу вже лежать у ТЦК, і копій наказу на руках не лишилося, їх можна запросити у колишній військовій частині.

Чи обов'язково особисто бути в ТЦК для виправлення даних

Згідно з пунктом 81 урядової постанови від 30.12.2022 №1487, для взяття на облік діє загальне правило особистої присутності. Водночас постанова №981 (пункт 35) допускає і електронний варіант через взаємодію баз даних.

ТЦК має перевірити документи і визначити, чи можна застосувати електронний варіант виправлення. Якщо ж військкоми вирішать, що без особистого візиту процедуру завершити неможливо, то розв'язати проблему на відстані не вдасться.

Варто знати, що кнопка "Стати на облік" у "Резерв+" тут не допоможе — вона створена лише для тих, хто реєструється вперше, а не для колишніх військових.

Якщо ТЦК успішно виправить статус дистанційно і підтвердить військовий облік, чоловік зможе згенерувати новий електронний військово-обліковий документ у "Резерв+" і подати запит на відстрочку просто в додатку. Ця функція працює автоматично, якщо всі діти народилися в Україні, а їхні дані є в державних реєстрах.

Якщо ж система видасть помилку, вирішити проблему через родичів чи адвокатів не вийде. Згідно з постановою Кабміну від 16.05.2024 №560, подавати паперову заяву на відстрочку через ЦНАП військовозобов'язаний мусить виключно особисто.

Новини.LIVE інформували раніше, що невідповідність між паперовими документами та записами в цифрових реєстрах може бути масовою проблемою для військовозобов'язаних. Відомі випадки, коли у чоловіка в базі є дані про бронювання, хоча його вже звільнили з роботи, де йому її й надали.

СМС-сповіщення від "Укрпошти" без чіткого імені відправника цілком може свідчити про надходження рекомендованого листа з повісткою. Але не можна проігнорувати таке повідомлення: термін зберігання цього відправлення у відділенні становить лише три робочі дні, а неявка за ним або відмова забрати конверт автоматично вважається врученням за законом і тягне за собою штрафи.