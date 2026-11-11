Когда ТЦК может объявить в розыск по истечении отсрочки по уходу

Сотрудник ТЦК и СП беседует с мужчиной. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Потеря права на отсрочку от мобилизации в связи со смертью лица, ранее нуждавшегося в уходе, вызывает множество вопросов относительно дальнейшего статуса военнообязанного. Мужчины боятся немедленных штрафов или объявления в розыск. Но сам факт истечения отсрочки не является административным правонарушением. Государство не устанавливает никаких сроков, по истечении которых бывшего опекуна автоматически объявят в розыск только из-за изменения его семейных обстоятельств.

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

Реклама

Основания для розыска и задержания полицией после утраты отсрочки по уходу

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки не имеют полномочий инициировать розыск человека исключительно из-за утраты им права на отсрочку. Для обращения в органы Национальной полиции с запросом о задержании и доставке необходим отдельный, документально подтвержденный факт нарушения закона.

Согласно части первой статьи 27 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (от 21.10.1993 № 3543-XII), полиция привлекается только в том случае, если гражданин не выполняет свои обязанности, определенные частями первой и третьей статьи 22 данного закона. То есть должно быть зафиксировано административное правонарушение.

Реальным поводом для такого розыска становится:

Читайте также:

неявка в ТЦК без уважительной причины;

наличие доказательств того, что повестка была вручена надлежащим образом;

фиксация конкретной даты, когда военнообязанный проигнорировал официальный вызов.

Когда могут наложить штраф на мужчину после утраты отсрочки по уходу

Процесс наложения штрафа также требует строгого соблюдения юридической процедуры. В частности, обязательно должен быть составлен соответствующий протокол. В ходе этого процесса гражданин имеет право давать свои объяснения, высказывать замечания, ставить подпись и получить копию документа.

Но во время войны части шестая и восьмая статьи 258 КоАП позволяют военкоматам выносить постановления о нарушениях по статьям 210 и 210-1 без составления протокола.

Это возможно при следующих условиях:

когда человека надлежащим образом уведомили о вызове;

когда гражданин не явился без уважительных причин или вообще не сообщил о причинах своего отсутствия;

если ТЦК располагает документальным подтверждением того, что лицо получило повестку.

Общее правило статьи 268 КоАП определяет, что рассмотрение дела в отсутствие самого лица допускается, если его своевременно уведомили о времени и месте, а от него не поступало ходатайства о переносе рассмотрения. Поэтому физическое отсутствие правонарушителя в военкомате не является препятствием для наложения штрафа.

Сроки привлечения к ответственности

Сроки, в течение которых лицо может быть наказано за нарушение правил воинского учета, четко регламентированы. В соответствии с частью девятой статьи 38 КоАП, взыскания по статьям 210 и 210-1 в условиях особого периода налагаются в течение трех месяцев со дня выявления факта нарушения и не позднее чем через один год со дня его фактического совершения.

Эти временные рамки касаются исключительно наказания за конкретный проступок (например, неявку по повестке). Это не означает, что по истечении отсрочки военкомат обязан выждать три месяца, прежде чем обратить внимание на военнообязанного.

Новини.LIVE сообщали о том, что законные основания для освобождения от службы не действуют сами по себе, поскольку отсрочку необходимо оформить отдельно. Мужчина должен лично собрать все справки, написать заявление и доказать свое право, предусмотренное статьей 23 профильного закона о мобилизации, иначе военкомат сочтет его годным к призыву.

Чаще всего мужчины оформляют отсрочку в ТЦК по причине ухода или опекунства над лицом, нуждающимся в этом. Но нужно четко разграничивать опекунство и постоянный уход. Это совершенно разные юридические статусы. Они требуют отдельных пакетов документов, подтверждаются различными органами и дают отсрочку на совершенно разный срок.

Если в ТЦК отказали в отсрочке из-за инвалидности супруги, опускать руки не стоит. Военные комиссии нередко манипулируют нормами или требуют лишние документы, которых в законе вообще нет. Такие решения вполне реально отменить путем обжалования и получить надлежащую защиту от призыва.