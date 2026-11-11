Коли ТЦК може подати в розшук після закінчення відстрочки по догляду

Працівник ТЦК та СП спілкується з чоловіком. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Втрата права на відстрочку від мобілізації через смерть особи, яка потребувала раніше догляду, викликає багато питань щодо подальшого статусу військовозобов'язаного. Чоловіки бояться миттєвих штрафів або оголошення у розшук. Але сам факт закінчення відстрочки не є адміністративним правопорушенням. Держава не встановлює жодних строків, після яких колишнього доглядальника автоматично подадуть у розшук лише через зміну його сімейних обставин.

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Підстави для розшуку та затримання поліцією після втрати відстрочки по догляду

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не мають повноважень ініціювати розшук людини виключно через втрату нею права на відстрочку. Для звернення до органів Національної поліції із запитом про затримання та доставлення потрібен окремий, документально підтверджений факт порушення закону.

Згідно з частиною першою статті 27 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (від 21.10.1993 № 3543-XII), поліція залучається лише тоді, коли громадянин не виконує свої обов'язки, визначені частинами першою та третьою статті 22 цього закону. Тобто має бути зафіксоване адміністративне правопорушення.

Реальним приводом для таких розшуку стає:

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неприбуття до ТЦК без поважної причини;

наявність доказів, що повістка була вручена належним чином;

фіксація конкретної дати, коли військовозобов'язаний проігнорував офіційний виклик.

Коли можуть дати штраф чоловіку після втрати відстрочки по догляду

Процес накладення штрафу також потребує суворого дотримання юридичної процедури. Зокрема, має бути обов'язково складено відповідний протокол. Під час цього процесу громадянин має право надавати свої пояснення, висловлювати зауваження, ставити підпис та отримати копію документа.

Але під час війни частини шоста та восьма статті 258 КУпАП дозволяють військкоматам виносити постанови щодо порушень за статтями 210 та 210-1 без складання протоколу.

Це можливо за таких умов:

коли людину належним чином повідомили про виклик;

коли громадянин не з'явився без поважних причин або взагалі не повідомив про причини своєї відсутності;

якщо ТЦК володіє документальним підтвердженням того, що особа отримала виклик.

Загальне правило статті 268 КУпАП визначає, що розгляд справи без присутності самої особи допускається, якщо її вчасно сповістили про час та місце, а від неї не надходило клопотання про перенесення розгляду. Тому фізична відсутність порушника у військкоматі не є перешкодою для накладення штрафу.

Терміни притягнення до відповідальності

Строки, протягом яких особу можуть покарати за порушення правил військового обліку, чітко регламентовані. Відповідно до частини дев'ятої статті 38 КУпАП, стягнення за статтями 210 та 210-1 в умовах особливого періоду накладаються протягом трьох місяців із дня виявлення факту порушення та не пізніше ніж через один рік із дня його фактичного вчинення.

Ці часові межі стосуються виключно покарання за конкретний проступок (наприклад, неявку за повісткою). Це не означає, що після закінчення відстрочки військкомат зобов'язаний вичікувати три місяці перед тим, як звернути увагу на військовозобов'язаного.

Новини.LIVE повідомляли про те, що законні підстави для звільнення від служби не діють самі по собі, бо відстрочку потрібно окремо оформити. Чоловік мусить особисто зібрати всі довідки, написати заяву й довести своє право, передбачене статтею 23 профільного закону про мобілізацію, інакше військкомат вважатиме його придатним до призову.

Найчастіше чоловіки оформлюють відстрочки у ТЦК через догляд або опікунство над особою, яка цього потребує. Але треба чітко розмежовувати опікунство та постійний догляд. Це зовсім різні юридичні статуси. Вони вимагають окремих пакетів документів, підтверджуються через різні органи та дають відстрочку на абсолютно різний строк.

Якщо у ТЦК відмовили у відстрочці через інвалідність дружини, опускати руки не варто. Військові комісії нерідко маніпулюють нормами або вимагають зайві документи, яких у законі взагалі немає. Такі рішення цілком реально скасувати через оскарження й отримати належний захист від призову.