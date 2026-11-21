Военные несут боеприпасы. Фото: 160-я отдельная механизированная бригада

Министерство обороны Украины обновило нормативную базу в отношении военнослужащих, которые после дезертирства или самовольного оставления части решили добровольно вернуться в строй. Согласно приказу МОУ № 325, который вносит изменения в соответствующую Инструкцию о прохождении службы, таких солдат категорически запрещено сразу отправлять на передовую.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соответствующий приказ Министерства обороны Украины.

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Когда бойца можно отправлять в бой после СОЧ

Чтобы боец снова взял в руки оружие на фронте, командование должно выполнить два основных требования. Сначала человека необходимо официально зачислить в списки личного состава конкретной воинской части.

Затем командование должно восстановить бойцу все без исключения виды обеспечения. Только после завершения этой бумажной работы солдата разрешается привлекать к реальным боям.

Кого именно касается новое правило

Законодательство четко ограничило перечень задач, на выполнение которых нельзя направлять неоформленного бойца. Речь идет о любых боевых и специальных операциях в районах непосредственного ведения военных действий. Также это правило распространяется на миссии, проходящие на временно оккупированных территориях Украины или на территории государства-агрессора. Кроме того, солдат, не зачисленных в часть, запрещено отправлять в разведывательные рейды в условиях активных боевых действий.

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Последствия для стажа и пенсии во время самовольного отсутствия

Хотя государство дает шанс вернуться на службу, время отсутствия в армии имеет серьезные юридические последствия. Весь период, начиная со дня самовольного оставления части и вплоть до момента официального возвращения к исполнению обязанностей, просто выпадает из карьерной истории военного.

То есть эти дни или месяцы в СОЧ не войдут в общий срок действия заключённого контракта. Их не зачтут в стаж военной службы и не учтут для выслуги в текущем воинском звании. Также это потерянное время никак не поможет при начислении будущей военной пенсии или получении специальных денежных надбавок за выслугу лет.

Новини.LIVE сообщали, что опоздание в подразделение из-за проблем с транспортом не считается самовольным оставлением части, если боец сразу вышел на связь с командованием. Достаточно оперативно предупредить руководство о задержанном или отмененном рейсе, сохранить билеты в качестве подтверждения и искать любую возможность добраться на службу.

Также в ТЦК пояснили, что побег за границу во время прохождения военных курсов не поможет скрыться от закона и грозит реальным тюремным сроком. Если военнослужащий не вернулся в Украину, его объявляют в розыск, а в случае квалификации действий как дезертирства к поискам привлекают даже Интерпол.

Мобилизованные, проходящие обучение в тылу, по статусу уже являются военнослужащими в звании "рекрут". Армейская служба юридически начинается сразу после выезда из ТЦК, поэтому побег с полигона даже до принесения присяги влечет за собой уголовную ответственность за самовольное отсутствие на службе наравне с кадровыми бойцами.