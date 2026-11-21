Військові несуть боєприпас. Фото: 160 окрема механізована бригада

Міністерство оборони України оновило нормативну базу щодо військовослужбовців, які після дезертирства чи самовільного залишення частини вирішили добровільно повернутися у стрій. Згідно з наказом МОУ № 325, який вносить зміни до відповідної Інструкції про проходження служби, таких солдатів категорично заборонено одразу кидати на передову.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідний наказ Міністерства оборони України.

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Коли бійця можуть кидати в бій після СЗЧ

Щоб боєць знову взяв до рук зброю на фронті, командування має виконати дві базові вимоги. Спочатку людину необхідно офіційно зарахувати до списків особового складу конкретної військової частини.

Потім командування мусить повернути бійцю на всі без винятку види забезпечення. Тільки після завершення цієї паперової роботи солдата дозволено залучати до реальних боїв.

Кого саме стосується нове правило

Законодавство чітко обмежило перелік завдань, куди не можна відправляти неоформленого бійця. Йдеться про будь-які бойові та спеціальні операції у районах безпосереднього ведення воєнних дій. Також це правило поширюється на місії, що проходять на тимчасово окупованих територіях України або ж на території держави-агресора. Крім того, не зарахованих до частини солдатів заборонено відправляти у розвідувальні рейди в умовах активних боїв.

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Наслідки для стажу та пенсії під час СЗЧ

Хоча держава дає шанс повернутися на службу, час відсутності у війську має серйозні юридичні наслідки. Весь період, починаючи від дня самовільного залишення частини і аж до моменту офіційного повернення до виконання обов'язків, просто випадає з кар'єрної історії військового.

Тобто ці дні чи місяці в СЗЧ не увійдуть до загального строку дії укладеного контракту. Їх не зарахують до стажу військової служби та не врахують для вислуги у поточному військовому званні. Також цей згаяний час ніяк не допоможе при нарахуванні майбутньої військової пенсії чи отриманні спеціальних грошових надбавок за вислугу років.

Новини.LIVE інформували, що запізнення до підрозділу через проблеми з транспортом не вважають самовільним залишенням частини, якщо боєць одразу вийшов на зв'язок із командуванням. Достатньо оперативно попередити керівництво про затриманий або скасований рейс, зберегти квитки як підтвердження і шукати будь-яку можливість дістатися на службу.

Також в ТЦК пояснили, що втеча за кордоном під час проходження військових курсів не допоможе сховатися від закону й загрожує реальним тюремним строком. Якщо військовослужбовець не повернувся в Україну, його оголошують у розшук, а в разі кваліфікації дій як дезертирства до пошуків залучають навіть Інтерпол.

Мобілізовані, які проходять навчання в тилу, за статусом уже є військовослужбовцями у званні "рекрут". Армійська служба юридично починається одразу після відбуття з ТЦК, тому втеча з полігона навіть до складання присяги тягне за собою кримінальну відповідальність за СЗЧ на рівні з кадровими бійцями.