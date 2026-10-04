Возвращение, находясь в розыске: советы юриста о том, как выбрать подразделение ВСУ

Военнослужащие. Фото: 24-я ОМБр

Возвращение в Украину в статусе разыскиваемого может привести даже для добровольца к принудительной мобилизации и доставке в ближайший военкомат. Чтобы избежать случайного зачисления в неизвестную часть, юристы советуют воспользоваться предложениями от прямых рекрутеров и через связи с боевой бригадой ещё до пересечения границы.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Риски возвращения в Украину из-за границы, находясь в розыске

Мужчины, которые планируют вернуться из-за границы для службы в Вооруженных силах Украины, но находятся в розыске территориальных центров комплектования, часто опасаются случайного распределения. Поэтому риск вместо желанного подразделения попасть в неизвестную часть вполне реален. Юрист Владислав Дерий отмечает, что таких граждан действительно могут задержать и сразу доставить в ближайший ТЦК.

"Если вы просто приедете, находясь в розыске, то существует риск попасть под всеобщую мобилизацию", — предупреждает правовед.

Механизм прямого рекрутинга и его преимущества

Чтобы защитить себя от непредсказуемых решений ТЦК, специалист советует воспользоваться прямым рекрутингом. Найти будущее место службы стоит еще за пределами страны.

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"Во-первых, выберите подразделение, еще находясь в Европе, ведь лучший способ избежать случайного распределения — ехать, уже имея конкретное место службы", — подчеркивает Дерий.

Для поиска актуальных военных вакансий адвокат предлагает просматривать следующие платформы:

Lobby X;

Work.ua (раздел ВСУ);

Robota.ua;

еВідновлення.

Дистанционные собеседования и отбор

Современные воинские формирования активно практикуют удаленный отбор кандидатов. "Большинство современных бригад (3-я ОШБр, "Азов", "Хартия", "Магура" и т. д.) проводят собеседования через Zoom или мессенджеры", — рассказывает юрист.

После успешного онлайн-собеседования доброволец должен получить от командира части рекомендательное письмо, так называемое «отнесение». Этот документ является подтверждением того, что подразделение готово принять человека на конкретную должность. Кстати, военно-учетная специальность (ВОС), которая определяет возможный объем задач бойца, не является окончательной. Её могут изменить уже после того, как мобилизованный пройдёт базовую общую военную подготовку.

Украинский легион как альтернатива

Для украинцев, проживающих вблизи границ с Украиной, существует ещё один легальный способ вступить в армию, не обращаясь в отечественные центры комплектования.

"Если вы находитесь в Польше или соседних странах, то можете рассмотреть вариант вступления в украинский легион. Обучение проходит в Европе с иностранными инструкторами", — объясняет Владислав Дерий.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что даже если в приложении "Резерв+" отображается неоплаченный штраф или статус "в розыске", это не является законным основанием для отказа в отсрочке. Например, аспиранты могут оформить освобождение от мобилизации сразу после зачисления, не дожидаясь решения военкомата. Однако сам процесс погашения штрафов через приложение имеет определенные нюансы.

Не станет проблемой и устаревший код ЕГРПОУ работодателя в базе, поскольку это не повод для отмены отсрочки по семейным обстоятельствам. Актуализировать данные о месте работы можно удаленно за несколько кликов, без личных визитов в ТЦК.