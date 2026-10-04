Повернення з розшуком: поради юриста, як обрати підрозділ ЗСУ

Військовослужбовці. Фото: 24 ОМБр

Повернення до України зі статусом розшукуваного може завершитися навіть для добровольця примусовою мобілізацією та доставкою до найближчого військкомату. Аби уникнути випадкового розподілу до невідомої частини, юристи радять скористатися пропозиціями від прямого рекрутингу та через відношення від бойової бригади ще до перетину кордону.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Ризики повернення в Україну з розшуком з-за кордону

Чоловіки, які планують повернутися з-за кордону для служби в Збройних силах України, але перебувають у розшуку територіальних центрів комплектування, часто побоюються випадкового розподілу. Відтак ризик замість омріяного підрозділу потрапити у невідому частину є цілком реальним. Юрист Владислав Дерій зауважує, що таких громадян справді можуть затримати та одразу доставити до найближчого ТЦК.

"Якщо Ви просто приїдете з розшуком, то існує ризик потрапити під загальну мобілізацію", — попереджає правознавець.

Механізм прямого рекрутингу та його переваги

Щоб захистити себе від непередбачуваних рішень ТЦК, фахівець радить користуватися прямим рекрутингом. Знайти майбутнє місце служби варто ще за межами країни.

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"По-перше, оберіть підрозділ ще перебуваючи в Європі, адже найкращий спосіб уникнути випадкового розподілу — їхати вже маючи конкретне місце служби", — наголошує Дерій.

Для пошуку актуальних військових вакансій адвокат пропонує переглядати такі платформи:

Lobby X;

Work.ua (розділ ЗСУ);

Robota.ua;

єВідновлення.

Дистанційні співбесіди та відношення

Сучасні військові формування активно практикують віддалений відбір кандидатів. "Більшість сучасних бригад (3-тя ОШБр, "Азов", "Хартія", "Маґура" тощо) проводять співбесіди через Zoom або месенджери", — розповідає юрист.

Після успішної онлайн-розмови доброволець має отримати від командира частини рекомендаційний лист,так зване відношення. Цей документ є підтвердженням того, що підрозділ готовий взяти людину на конкретну посаду. До речі, військово-облікова спеціальність (ВОС), яка окреслює можливий об’єм завдань бійця, не є остаточною. Її можуть змінити вже після того, як мобілізований пройде базову загальну військову підготовку.

Український легіон як альтернатива

Для українців, які мешкають поблизу кордонів з Україною, існує ще один легальний шлях долучитися до війська, не звертаючись до вітчизняних центрів комплектування.

"Якщо Ви перебуваєте в Польщі або сусідніх країнах, то можете розглянути варіант з приєднанням до українського легіону. Навчання проходить у Європі з іноземними інструкторами", — пояснює Владислав Дерій.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що навіть якщо в застосунку "Резерв+" відображається неоплачений штраф або статус "у розшуку", це не є законною підставою для відмови у відстрочці. Наприклад, аспіранти можуть оформити звільнення від мобілізації одразу після зарахування, не чекаючи на рішення військкомату. Однак сам процес погашення штрафів через додаток має певні нюанси.

Не стане проблемою і застарілий код ЄДРПОУ роботодавця у базі, бо це не привід скасовувати відстрочку за сімейними обставинами. Актуалізувати дані про місце роботи можна дистанційно за кілька кліків, без особистих візитів до ТЦК.