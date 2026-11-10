Какую сумму алиментов могут взыскать из денежного довольствия военнослужащего

Украинский военнослужащий с ребенком. Фото иллюстративное: facebook.com/TRO.TERNOPIL

Если защитник Украины, согласно решению суда, обязан выплачивать алименты на ребенка, государство может удерживать средства из его денежного довольствия. Размер суммы зависит от ряда факторов. Сколько средств требуется на содержание ребенка — решает суд.

Об этом 9 ноября сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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От чего зависит сумма алиментов

Определяя сумму алиментов, суд учитывает состояние здоровья и материальное положение как ребенка, так и плательщика. Также судья должен обратить внимание на то, есть ли военного другие дети, находится ли кто-то на иждивении этого бойца, имеет ли защитник Украины имущество и средства.

Минимальный размер алиментов — 50% прожиточного минимума для ребенка. В этом году это тысяча 408 гривен 50 копеек для детей в возрасте до шести лет и тысяча 758 гривен для детей в возрасте 6–18 лет. Минимальный рекомендуемый размер алиментов равен прожиточному минимуму: для детей до шести лет — две тысячи 817 гривен, для детей в возрасте 6–18 лет — три тысячи 512 гривен.

Максимальный размер алиментов в приказном производстве — десять прожиточных минимумов на ребенка, то есть 28 тысяч 170 гривен для детей в возрасте до шести лет и 35 тысяч 120 гривен для детей в возрасте 6–18 лет.

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Если, согласно судебному решению, алименты рассчитываются как доля от дохода, на одного ребенка требуется четверть дохода, на двоих детей — треть, а на троих и более детей — половина. Если детей несколько, долю дохода отца разделяют между ними поровну.

Алименты могут получать не только несовершеннолетние, но и дети в возрасте 18–23 лет. Совершеннолетние имеют право на такие выплаты, если продолжают обучение и нуждаются в материальной помощи. Минимальный гарантированный размер алиментов для представителей этой возрастной категории — полторы тысячи 14 гривен, а максимальный — 30 тысяч 280 гривен.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Сумской областной ТЦК и СП сообщал, что распространение данных о работе ТЦК приравнивается к препятствованию деятельности ВСУ. Информирование о мобилизационных мероприятиях — уголовное преступление. Максимальное наказание за такое нарушение составляет до 15 лет лишения свободы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ТСН писал, что группы оповещения могут проверять военно-учетные документы граждан. А вот просить разблокировать смартфон, чтобы проверить содержимое устройства, сотрудники ТЦК и полиции не имеют права. О защите личной информации граждан говорится в Конституции Украины.