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Головна Мобілізація Із заплати воїна можуть вираховувати аліменти: яку суму

Із заплати воїна можуть вираховувати аліменти: яку суму

Ua ru
10 листопада 2026 06:30
Яку суму аліментів можуть стягнути із грошового забезпечення воїна
Український військовослужбовець із дитиною. Фото ілюстративне: facebook.com/TRO.TERNOPIL

Якщо захисник України, згідно з рішенням суду має сплачувати аліменти на дитину, держава може утримувати кошти з його грошового забезпечення. Розмір суми залежить від низки факторів. Скільки коштів потрібно на утримання дитини — вирішує суд.

Про це 9 листопада повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Від чого залежить сума аліментів 

Визначаючи суму аліментів, суд враховує стан здоров'я та матеріальне становище як дитини, так і платника. Також суддя має звернути увагу на те, чи має військовий інших дітей, чи перебуває хтось на утриманні цього бійця, чи має захисник України майно та кошти.

Мінімальний розмір аліментів — 50% прожиткового мінімуму для дитини. Цьогоріч це тисяча 408 гривень 50 копійок для дітей віком до шести років і тисяча 758 гривень для дітей віком 6–18 років. Мінімальний рекомендований розмір аліментів дорівнює прожитковому мінімуму: для дітей до шести років — дві тисячі 817 гривень, для дітей віком 6–18 років — три тисячі 512 гривень.

Максимальний розмір аліментів у наказному провадження — десять прожиткових мінімумів на дитину, тобто 28 тисяч 170 гривень для дітей віком до шести років і 35 тисяч 120 гривень для дітей віком 6–18 років.

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Якщо, згідно із судовим рішенням, аліменти вважаються часткою від доходу, для однієї дитини потрібна чверть доходу, для двох дітей — третина, а на трьох і більше дітей — половина. Якщо дітей декілька, частку доходу батька розділять між ними порівну.

Аліменти можуть отримати не лише неповнолітні, а й діти віком 18–23 років. Повнолітні мають право на такі виплати, якщо продовжують навчання та потребують матеріальної допомоги. Мінімальний гарантований розмір аліментів для представників цієї вікової категорії — півтори тисячі 14 гривень, а максимальний — 30 тисяч 280 гривень.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Сумський обласний ТЦК та СП повідомляв, що поширення даних про роботу ТЦК прирівнюють до перешкоджання ЗСУ. Інформування про мобілізаційні заходи — кримінальний злочин. Максимальним покаранням за таке порушення є до 15 років ув'язнення. 

Також Новини.LIVE з посиланням на ТСН писав, що групи оповіщення можуть перевіряти військово-облікові документи громадян. А от просити розблокувати смартфон, щоб перевірити вміст пристрою, працівники ТЦК і поліції не мають права. Про захист особистої інформації громадян йдеться в Конституції України.

діти армія аліменти військовослужбовці грошове забезпечення
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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