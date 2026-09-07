Как мобилизованному перейти на контрактную службу в ВСУ

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Министерство обороны Украины

В условиях военного положения украинское законодательство разрешает мобилизованным военнослужащим заключать контракт на службу. Правда, окончательное решение зависит от военной специальности бойца и потребностей Вооружённых Сил Украины. Контрактная служба дает больше определённости, финансовые бонусы и возможность самостоятельно выбрать подразделение.

Об этом со ссылкой на материал издания Politeka сообщает Новини.LIVE.

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Какие преимущества имеет контрактная служба

Главное отличие контракта от мобилизации — это возможность выбрать конкретную часть и направление службы. В отличие от мобилизованных, которых направляют по общему распределению, контрактники получают единовременную денежную помощь от 26 тысяч 624 гривен до 33 тысяч 280 гривен. Также для них предусмотрены подъемные выплаты и частичная компенсация аренды жилья.

Адвокат Елена Воронкова советует менять форму службы еще до направления в воинскую часть. Если боец уже находится в подразделении, процедура перевода существенно усложняется. В таком случае сначала нужно получить письменное согласие от новой бригады, а затем подать официальный рапорт командованию.

Новые мотивационные контракты и условия для бойцов

С июня текущего года в Украине действуют новые мотивационные контракты. Они доступны как гражданским лицам, так и действующим военнослужащим. Срок такой службы составляет от шести месяцев до двух лет в зависимости от выбранного направления (например, пехотно-штурмовое или боевое). Основное преимущество — четко определенный срок службы и гарантированная отсрочка от повторного призыва после увольнения.

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Переход на контракт является добровольным. Если военнослужащий решит остаться на мобилизации, он сохранит все свои основные и боевые выплаты в полном объеме. Оформить новый договор можно через приложение "Армия+". Кроме того, можно без повторного прохождения ВВК подать бумажный рапорт.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Житомирский областной ТЦК и СП сообщал, что тем, кто игнорирует повестку, могут временно ограничить право управлять автомобилем. Самостоятельно изъять водительские права военкомат не может. Окончательное решение об ограничении принимает суд.

Также Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Романа Костенко сообщал, что в Украине не будет женской мобилизации. В парламенте даже не обсуждают вопрос о призыве женщин. Снижать мобилизационный возраст тоже не планируют.