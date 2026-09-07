Як мобілізованому перейти на контрактну службу в ЗСУ

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Міністерство оборони України

В умовах воєнного стану українське законодавство дозволяє мобілізованим військовослужбовцям підписувати контракт на службу. Щоправда, остаточне рішення залежить від військової спеціальності бійця та потреб Збройних Сил України. Контрактна служба дає більше визначеності, фінансові бонуси та можливість самостійно обрати підрозділ.

Про це з посиланням на матеріал видання Politeka передає Новини.LIVE.

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Які переваги має контрактна служба

Головна відмінність контракту від мобілізації — це можливість обрати конкретну частину та напрямок служби. На відміну від мобілізованих, яких направляють за загальним розподілом, контрактники отримують одноразову грошову допомогу від 26 тисяч 624 гривень до 33 тисяч 280 гривень. Також для них передбачаються підйомні виплати та часткова компенсація оренди житла.

Адвокат Олена Воронкова радить змінювати форму служби ще до направлення до військової частини. Якщо боєць уже перебуває в підрозділі, процедура переведення суттєво ускладнюється. У такому разі спочатку потрібно отримати письмове погодження від нової бригади, а потім подавати офіційний рапорт командуванню.

Нові мотиваційні контракти та умови для бійців

З червня поточного року в Україні діють нові мотиваційні контракти. Вони доступні як цивільним, так і чинним військовим. Термін такої служби становить від шести місяців до двох років залежно від обраного напрямку (наприклад, піхотно-штурмовий або бойовий). Основна перевага — чітко визначений термін служби та гарантована відстрочка від повторного призову після звільнення.

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Перехід на контракт є добровільним. Якщо військовослужбовець вирішить залишитися на мобілізації, він збереже всі свої основні та бойові виплати в повному обсязі. Оформити нову угоду можна через застосунок "Армія+". Крім того, можна без повторного проходження ВЛК подати паперовий рапорт.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП повідомляв, що тим, хто ігнорує повістку, можуть тимчасово обмежити право керувати автомобілем. Самостійно забрати водійські права військкомат не може. Остаточне рішення щодо обмеження ухвалює суд.

Також Новини.LIVE з посиланням на нардепа Романа Костенка повідомляв, що в Україні не буде жіночої мобілізації. У парламенті навіть не обговорюють питання щодо призову жінок. Знижувати мобілізаційний вік теж не планують.