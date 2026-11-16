Откройте приложение «Резерв+» на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

Из-за нового номера телефона гражданские лица могут лишиться доступа к государственным услугам, а военнослужащие — ещё и к рапортам. Чтобы этого избежать, необходимо своевременно обновить контактные данные для надлежащего военного учёта. Гражданские военнообязанные делают это через «Резерв+», а действующие военнослужащие должны обращаться исключительно в строевую часть.

Об этом сообщает Сумской ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Почему при обновлении номера телефона нужно начинать с банка

Когда вы меняете номер, главная проблема — это вход в приложения. Большинство из них, в частности государственные, получают данные через BankID для авторизации. Поэтому первое, что нужно сделать, — изменить номер телефона в своём банке.

Сделать это можно тремя способами:

в ближайшем отделении;

через мобильное приложение вашего банка;

в интернет-банкинге.

Если этого не сделать, вы просто не получите SMS с кодом подтверждения для авторизации в других сервисах. Это касается и «Дии», однако заново регистрироваться там после смены SIM-карты не нужно. Для успешного входа ваш банковский номер должен быть актуальным.

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Как обновить номер призывникам и резервистам

Ваши дальнейшие действия будут зависеть от того, служите ли вы сейчас или нет. Если вы призывник, резервист или военнообязанный, закон дает ровно семь дней, чтобы сообщить государству о своих новых контактных данных. Этот номер телефона хранится в реестре «Оберег».

Как быстро обновить информацию:

зайдите в «Резерв+»;

проверьте текущие контактные данные;

введите новый номер телефона;

подтвердите его через SMS.

Но если вы уже являетесь действующим военнослужащим, этот способ не для вас. Не пытайтесь изменить номер телефона через гражданское приложение. С новым номером вам нужно обратиться непосредственно к кадровикам или в строевую часть своего подразделения.

Что делать, если не работает «Армия+» после обновления номера

Военное приложение для электронных рапортов «Армия+» авторизует пользователей через тот же BankID от Нацбанка или через государственную систему идентификации. Поэтому, если вы уже обновили номер телефона в банке, проблем с входом быть не должно.

Но иногда система блокирует вход из-за несоответствий именно в военных базах данных. В Минобороны советуют в таких случаях обращаться в строевую часть, где помогут исправить ошибку в реестрах через официальные служебные каналы.

Что проверить перед тем, как выбросить старую SIM-карту

Убедитесь, что ваш новый номер уже работает везде. Не рассчитывайте, что он синхронизируется автоматически. Лучше потратить на это время сразу, чем остаться без доступа к важным документам в критический момент.

Стоит проверить:

свой банк;

учетные данные (для военнообязанных);

базу данных воинской части (для действующих военнослужащих);

другие сервисы, где старая SIM-карта использовалась для подтверждения личности.

Новини.LIVE ранее сообщали, что право на отсрочку по ряду оснований напрямую зависит от официального брака. Согласно закону о мобилизации, именно свидетельство о браке является обязательным условием для освобождения от мобилизации по нескольким пунктам. Поэтому развод в некоторых случаях автоматически лишает мужчину отсрочки и возвращает его к общим правилам воинского учета.

Ранее государство предоставило иностранным добровольцам Сил обороны ещё полгода на оформление документов. Получить удостоверения теперь можно до 10 мая 2027 года. Это решение было принято из-за того, что бойцы постоянно выполняют боевые задачи и не успевали вовремя добраться до миграционной службы.