Відкрийти застосунок Резерв+ на смартфоні. Фото: Новини.LIVE

Через новий номер телефону цивільні можуть втратити доступ до державних послуг, а військові — ще й до рапортів. Щоб цього уникнути, контакти треба вчасно оновити для коректного військового обліку. Цивільні військовозобов'язані роблять це через "Резерв+", а чинні військові мають звертатися виключно до стройової частини.

Про це повідомляє Сумський ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чому при оновленні номера телефону треба починати з банку

Коли ви змінюєте номер, головна проблема — це вхід у додатки. Більшість із них, зокрема державні, підтягують дані через BankID для авторизації. Тому найперше, що треба зробити, — змінити телефон у своєму банку.

Зробити це можна трьома способами:

у найближчому відділенні;

через мобільний застосунок вашого банку;

в інтернет-банкингу.

Якщо цього не зробити, ви просто не отримаєте SMS із кодом підтвердження для авторизації в інших сервісах. Це стосується і "Дії", проте, заново реєструватися там після зміни сім-картки не треба. Для успішного входу ваш банківський номер має бути актуальним.

Читайте також:

Як оновити номер призовникам та резервістам

Ваші подальші дії будуть залежати від того, служите ви зараз чи ні. Якщо ви призовник, резервіст або військовозобов'язаний, закон дає рівно сім днів, щоб повідомити державу про свій новий контакт. Цей телефон зберігається у реєстрі "Оберіг".

Як швидко оновити інформацію:

зайдіть у "Резерв+";

перевірте поточні контактні дані;

впишіть новий телефон;

підтвердьте його через SMS.

Але якщо ви вже є чинним військовослужбовцем, цей спосіб не для вас. Не намагайтеся змінити телефон через цивільний додаток. З новим номером вам потрібно йти безпосередньо до кадровиків або у стройову частину свого підрозділу.

Що робити, якщо не працює "Армія+" після оновлення номеру

Військовий додаток для електронних рапортів "Армія+" пускає користувачів через той самий BankID від Нацбанку або через державну систему ідентифікації. Тож якщо ви вже оновили телефон у банку, проблем із входом бути не повинно.

Але іноді система блокує вхід через розбіжності саме у військових базах. У Міноборони радять у таких випадках йти до стройової частини, де допоможуть виправити помилку в реєстрах через офіційні службові канали.

Що перевірити перед тим, як викинути стару SIM-картку

Переконайтеся, що ваш новий контакт уже працює скрізь. Не розраховуйте, що він підтягнеться автоматично. Краще витратити на це час відразу, ніж залишитися без доступу до важливих документів у критичний момент.

Варто перевірити:

свій банк;

облікові дані (для військовозобов'язаних);

базу військової частини (для чинних бійців);

інші сервіси, де стара сім-картка використовувалася для підтвердження особи.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що право на відстрочку за низкою підстав напряму залежить від офіційного шлюбу. За законом про мобілізацію саме свідоцтво про одруження є обов'язковою умовою для звільнення від мобілізації за кількома пунктами. Через це розлучення в деяких випадках автоматично позбавляє чоловіка відстрочки та повертає його до загальних правил військового обліку.

Раніше держава дала іноземним добровольцям Сил оборони ще пів року на оформлення документів. Отримати посвідки тепер можна до 10 травня 2027 року. Це рішення ухвалили через те, що бійці постійно виконують бойові завдання і не встигали вчасно дістатися міграційної служби.