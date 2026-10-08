Резерв+ требует изменить код для входа: какие PIN-коды запретили

Приложение «Резерв+» после обновления. Фото: УНИАН

Министерство обороны обновило протоколы авторизации в электронном кабинете Резерв+. Если при попытке открыть приложение на экране появилось сообщение "Измените код для входа", это означает, что ваш текущий пароль не соответствует новым стандартам безопасности. Он слишком прост, его легко взломать, поэтому придется его усложнить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Усиление безопасности в электронном кабинете Резерв+

В конце сентября 2026 года Министерство обороны Украины объявило о существенном ужесточении требований к защите учетных записей в мобильном приложении "Резерв+".

Главной целью обновления является предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальным военно-учетным данным граждан. Для этого разработчики внедрили алгоритм, который анализирует сложность установленного пользователем PIN-кода и блокирует использование наиболее распространённых и легко угадываемых числовых комбинаций.

Какие пароли попали под запрет

Отныне программа не позволяет использовать простые наборы цифр для быстрого входа. Под системную блокировку попадают пароли, которые не обеспечивают надлежащего уровня криптографической защиты.

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В частности, "Резерв+" больше не принимает следующие варианты:

комбинации из одинаковых цифр (например, "1111", "0000" или "2222");

последовательные порядковые номера (например, "1234" или "9876");

другие общеизвестные и слишком простые шаблоны, которые легко подобрать методом перебора.

Измените код для входа в Резерв+ — что это такое

Владельцам смартфонов, которые ранее использовали вышеупомянутые слабые пароли, после обновления приложения придется пройти процедуру смены данных авторизации. Появление на экране сообщения с текстом "Измените код для входа" является индикатором того, что текущий PIN-код придется сменить из-за его простоты.

В таком случае военнообязанному необходимо придумать новую, значительно более сложную и уникальную комбинацию из четырёх цифр, которая не содержала бы последовательностей или повторений, и ввести её для дальнейшего беспрепятственного использования сервиса.

Новини.LIVE сообщали, что красный статус нарушителя в "Резерв+" не влечет за собой автоматическое начисление штрафа. Сначала ТЦК должна официально вынести постановление об административном взыскании. В то же время в приложении уже появилась возможность признать отдельные правонарушения и оплатить штраф онлайн.

Кроме того, юридическую силу сохраняет и электронная PDF-выписка без фотографии. Закон разрешает использовать цифровой документ даже при отсутствии снимка в базе данных во время проверки ТЦК и СП.