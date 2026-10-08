Резерв+ вимагає змінити код для входу: які PIN-коди заборонили

Застосунок Резерв+ після оновлення. Фото: УНІАН

Міністерство оборони оновило протоколи авторизації в електронному кабінеті Резерв+. Якщо під час спроби відкрити додаток на екрані з'явилося повідомлення "Змініть код для входу", це означає, що ваш поточний пароль не відповідає новим стандартам безпеки. Він занадто простий, його легко зламати, тож доведеться його ускладнити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України.

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Посилення безпеки в електронному кабінеті Резерв+

Наприкінці вересня 2026 року Міністерство оборони України анонсувало суттєве посилення вимог до захисту облікових записів у мобільному застосунку "Резерв+".

Головною метою оновлення є запобігання несанкціонованому доступу до чутливих військово-облікових даних громадян. Для цього розробники запровадили алгоритм, який проаналізує складність встановленого користувачем PIN-коду та блокує використання найбільш поширених і легко вгадуваних числових комбінацій.

Які паролі потрапили під заборону

Відтепер програма не дозволяє використовувати примітивні набори цифр для швидкого входу. Під системне блокування підпадають паролі, які не забезпечують належного рівня криптографічного захисту.

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Зокрема, "Резерв+" більше не приймає такі варіанти:

комбінації з однакових цифр (наприклад, "1111", "0000" чи "2222");

послідовні порядкові номери (наприклад, "1234" або "9876");

інші загальновідомі та занадто прості шаблони, які легко підібрати шляхом перебору.

Змініть код для входу в Резерв+ — що це таке

Власникам смартфонів, які раніше використовували вищезазначені слабкі паролі, після оновлення програми доведеться пройти процедуру зміни даних авторизації. Поява на екрані повідомлення з текстом "Змініть код для входу" є індикатором того, що поточний PIN-код доведеться поміняти через його простоту.

У такому випадку військовозобов'язаному необхідно вигадати нову, значно складнішу та унікальну комбінацію з чотирьох цифр, яка б не містила послідовностей або повторень, і ввести її для подальшого безперешкодного використання сервісу.

Новини.LIVE інформували, що червоний статус порушника в "Резерв+" не є автоматичним нарахуванням штрафу. Спочатку ТЦК має офіційно винести постанову про адміністративне стягнення. Водночас у додатку вже з'явилася змога визнати окремі правопорушення та закрити штраф онлайн.

Крім того, юридичну дію зберігає й електронний PDF-витяг без фотокартки. Закон дозволяє використовувати цифровий документ навіть за відсутності знімка в базі даних під час перевірки ТЦК та СП.