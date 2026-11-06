Остап Стахив на судебном заседании. Фото иллюстративное: Суспільне Львів

Мобилизованный во Львове Остап Стахив самовольно покинул учебный центр Военно-морских сил ВСУ. Его отсутствие обнаружили во время утренней проверки 5 ноября, после чего военные начали поиски. Впоследствии мужчина опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что направляется во Львов и не считает себя мобилизованным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне.

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Остапа Стахива разыскивают военные

По информации рекрутера отдела рекрутингового штаба 38-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Александра Молодого, отсутствие Остапа Стахива заметили утром 5 ноября. Военные проверили территорию учебного центра, однако найти его не удалось.

"Поиски не дали результатов. Соответственно, составлен рапорт о самовольном оставлении части. Эта информация передана в военную службу правопорядка, которая его ищет", — рассказал Александр Молодой.

Впоследствии бывший телеведущий и соратник Остапа Стахива Жан Новосельцев опубликовал в Facebook видео, на котором тот заявил, что самовольно покинул учебный центр. Остап Стахив также сказал, что не считает себя мобилизованным и направляется во Львов.

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В конце октября Остапа Стахива доставили в один из районных ТЦК и СП во Львове за нарушение правил воинского учета. По данным Львовского областного ТЦК, с 6 марта 2026 года мужчина находился в розыске. В тот же день он проходил военно-медицинскую комиссию. Уже 2 ноября стало известно, что ВМК признала Остапа Стахива годным к военной службе. В оперативном командовании «Запад» тогда сообщили, что его направили в одну из бригад ВСУ.

Что известно о Стахиве

Остап Стахив известен своей деятельностью во время пандемии COVID-19. Он распространял в соцсетях утверждения, опровергающие официальную информацию о коронавирусе, организовывал протесты и проводил акции в медицинских учреждениях. В сентябре 2024 года ему сообщили о подозрении в мошенничестве и несанкционированном распространении информации о расположении подразделений ВСУ. В декабре того же года Остап Стахив вышел из СИЗО после внесения залога в размере 908 тысяч гривен.

Новини.LIVE сообщали, что в Ровенской области суд обязал военнослужащего вернуть части более 37 тысяч гривен. Мужчина ушел в отпуск по состоянию здоровья, но по его окончании не вернулся на службу. При этом он продолжал получать денежные выплаты. Суд признал получение этих средств необоснованным.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Волыни мобилизовали мужчину, которого несколько лет назад признали негодным к военной службе и исключили из воинского учета. Он обжаловал решение ТЦК в суде. Волынский окружной административный суд 31 августа удовлетворил его иск. Таким образом, мужчина добился отмены незаконного решения о мобилизации.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что в Харьковской области судили женщину, которая сообщала в Telegram о местах работы групп оповещения ТЦК. Она администрировала канал, где публиковала информацию, помогавшую военнообязанным избегать встреч с сотрудниками центров комплектования. Суд признал её виновной в препятствовании работе ТЦК.