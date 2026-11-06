Остап Стахів на засіданні суду. Фото ілюстративне: Суспільне Львів

Мобілізований у Львові Остап Стахів самовільно залишив навчальний центр Військово-Морських сил ЗСУ. Його відсутність виявили під час ранкової перевірки 5 листопада, після чого військові розпочали пошуки. Згодом чоловік опублікував відеозаяву, в якій повідомив, що прямує до Львова та не вважає себе мобілізованим.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Суспільне.

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Остапа Стахіва розшукують військові

За інформацією рекрутера відділу рекрутингового штабу 38-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Олександра Молодого, відсутність Остапа Стахіва помітили вранці 5 листопада. Військові перевірили територію навчального центру, однак знайти його не вдалося.

"Пошуки результатів не дали. Відповідно, написаний рапорт про самовільне залишення частини. Цю інформацію передано у військову службу правопорядку, які його шукають", — розповів Олександр Молодий.

Згодом колишній телеведучий та соратник Остапа Стахіва Жан Новосельцев опублікував у Facebook відео, на якому той заявив, що самовільно залишив навчальний центр. Остап Стахів також сказав, що не вважає себе мобілізованим і прямує до Львова.

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Як мобілізували хлопця

Наприкінці жовтня Остапа Стахіва доставили до одного з районних ТЦК та СП у Львові через порушення правил військового обліку. За даними Львівського обласного ТЦК, із 6 березня 2026 року чоловік перебував у розшуку. Того ж дня він проходив військово-лікарську комісію. Уже 2 листопада стало відомо, що ВЛК визнала Остапа Стахіва придатним до військової служби. У оперативному командуванні "Захід" тоді повідомили, що його направили до однієї з бригад ЗСУ.

Що відомо про Стахіва

Остап Стахів відомий своєю діяльністю під час пандемії COVID-19. Він поширював у соцмережах твердження, які заперечували офіційну інформацію про коронавірус, організовував протести та проводив акції в медичних закладах. У вересні 2024 року йому повідомили про підозру в шахрайстві та несанкціонованому поширенні інформації про розташування підрозділів ЗСУ. У грудні того ж року Остап Стахів вийшов із СІЗО після внесення застави в розмірі 908 тисяч гривень.

Новини.LIVE повідомляли, що на Рівненщині суд зобов'язав військовослужбовця повернути частині понад 37 тисяч гривень. Чоловік пішов у відпустку за станом здоров'я, але після її завершення не повернувся на службу. Водночас він продовжував отримувати грошові виплати. Суд визнав отримання цих коштів безпідставним.

Також Новини.LIVE розповідали, що на Волині мобілізували чоловіка, якого кілька років тому визнали непридатним до військової служби та виключили з військового обліку. Він оскаржив рішення ТЦК у суді. Волинський окружний адміністративний суд 31 серпня задовольнив його позов. Таким чином, чоловік домігся скасування незаконного рішення про мобілізацію.

Крім того, Новини.LIVE писали, що на Харківщині судили жінку, яка повідомляла в Telegram про місця роботи груп оповіщення ТЦК. Вона адмініструвала канал, де публікувала інформацію, що допомагала військовозобов'язаним уникати зустрічей із працівниками центрів комплектування. Суд визнав її винною у перешкоджанні роботі ТЦК.