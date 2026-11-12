Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: Кабинет министров Украины

Украинское правительство ввело переходный период для бизнеса, чтобы помочь ему адаптироваться к обновленной системе бронирования работников. Если срок действия статуса критически важного предприятия истекает в ноябре или декабре 2026 года, Кабмин автоматически продлевает его до 1 февраля 2027 года. Все ранее выданные отсрочки от призыва для персонала таких компаний также остаются в силе. Этот шаг позволит бизнесу работать без перебоев, пока министерства вносят изменения в документы в соответствии с новыми правилами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство экономики и окружающей среды Украины.

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Новые требования к предприятиям: как теперь определяется критичность

Начиная с 27 октября 2026 года, процесс получения и подтверждения статуса критически важного предприятия стал более жестким. Если критерии для компании не изменились, она, как и раньше, должна подавать документы за 2–3 месяца до окончания срока действия статуса. Однако теперь появились два обязательных дополнительных условия.

"Чтобы обеспечить непрерывность работы критически важных предприятий во время изменений в системе бронирования, уже подготовлен проект акта о переходном периоде. Он предусматривает, что статус критичности предприятий, срок действия которого истекает в ноябре–декабре 2026 года, будет автоматически продлен до 1 февраля 2027 года", — пояснили в ведомстве.

Чтобы сохранить рабочие места, работодатель должен доказать, что остановка его деятельности нанесет прямой ущерб:

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обороноспособности государства;

жизнеобеспечению населения;

работе объектов критической инфраструктуры;

макрофинансовой устойчивости страны.

Во-вторых, компания должна относиться исключительно к одной из 13 утвержденных сфер:

Энергетика и безопасность : оборонные заводы (ОПК), топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и спасательные службы.

: оборонные заводы (ОПК), топливно-энергетический комплекс (ТЭК) и спасательные службы. Производство и продовольствие : строительство, агросектор, добывающая и перерабатывающая промышленность.

: строительство, агросектор, добывающая и перерабатывающая промышленность. Услуги и инфраструктура: ИТ-отрасль, связь, банки, медицина, ритейл, транспорт и логистика.

В то же время перечень сфер ещё может измениться. Министерства или областные администрации могут его расширить, но только с разрешения Координационного центра.

Отмена старых статусов и новые критерии бронирования

Почти все профильные ведомства (90%) пересмотрели свои отраслевые требования. Координационный центр их одобрил, и теперь у Министерства юстиции есть 5 рабочих дней на официальную регистрацию этих актов.

Как только документы вступят в силу, начнётся глобальный аудит. Государство лишит статуса критически важных те компании, которые получили его по старым, устаревшим правилам. Впрочем, бизнес будет иметь право сразу же подать новую заявку, но уже с учетом новых жестких требований.

Особое внимание правительство уделило оборонному и топливно-энергетическому комплексам. До 10 ноября они должны были строго привести свои объемы бронирования в соответствие с квотой в 95%. Приоритет в сохранении квоты отдали специалистам, которые непосредственно работают у станков или устраняют аварии.

Если предприятие из этих отраслей будет нарушать квоту более 10 рабочих дней подряд, оно вообще лишится права называться критически важным.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что правительство создало отдельный консультативный орган для более эффективного согласования действий госведомств в вопросе защиты ценных кадров. Это Координационный центр по вопросам бронирования. В результате предприятия оборонного и энергетического секторов получили право бронировать до 95% штата, причем в эту квоту теперь будут включать и многодетных родителей и опекунов, которые уже имеют отсрочку.

Ранее Кабмин также пересмотрел общий порядок бронирования работников. Тогда были обновлены требования к признанию компаний критически важными, пересмотрены лимиты и правила увеличения квот, а также согласованы сроки дополнительного оформления и причины, по которым бизнесу могут отказать в рассмотрении заявок.