Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: Кабінет Міністрів України

Український уряд запровадив перехідний період для бізнесу, щоб адаптувати його до оновленої системи бронювання працівників. Якщо термін дії статусу критично важливого підприємства завершується у листопаді чи грудні 2026 року, Кабмін автоматично продовжує його до 1 лютого 2027 року. Усі раніше видані відстрочки від призову для персоналу таких компаній також залишаються чинними. Цей крок дозволить бізнесу працювати без зупинок, поки міністерства змінюють документи за новими правилами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство економіки та довкілля України.

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Нові вимоги до підприємств як тепер визначають критичність

Починаючи з 27 жовтня 2026 року, процес отримання та підтвердження статусу критичного підприємства став жорсткішим. Якщо критерії для компанії не змінилися, вона, як і раніше, має подавати документи за 2–3 місяці до кінця дії статусу. Проте тепер з'явилися дві обов'язкові додаткові умови.

"Щоб забезпечити безперервність роботи критично важливих підприємств під час змін у системі бронювання вже підготовлено проєкт акта щодо перехідного періоду. Він передбачає, що статус критичності підприємств, строк дії якого завершується у листопаді–грудні 2026 року, буде автоматично продовжено до 1 лютого 2027 року", — пояснили у відомстві.

Щоб зберегти людей, роботодавець повинен довести, що зупинка його діяльності завдасть прямої шкоди:

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обороноздатності держави;

життєзабезпеченню населення;

роботі об'єктів критичної інфраструктури;

макрофінансовій стійкості країни.

По-друге, компанія мусить належати виключно до однієї з 13 затверджених сфер:

Енергетика та безпека : оборонні заводи (ОПК), паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) та рятувальні служби.

: оборонні заводи (ОПК), паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) та рятувальні служби. Виробництво та їжа : будівництво, агросектор, добувна та переробна промисловість.

: будівництво, агросектор, добувна та переробна промисловість. Послуги та інфраструктура: ІТ-галузь, зв'язок, банки, медицина, ритейл, транспорт і логістика.

Водночас перелік сфер ще може змінитися. Міністерства або обласні адміністрації можуть його розширити, але тільки з дозволу Координаційного центру.

Скасування старих статусів та нові критерії бронювання

Майже всі профільні відомства (90%) переписали свої галузеві вимоги. Координаційний центр їх схвалив, і тепер Міністерство юстиції має 5 робочих днів на офіційну реєстрацію цих актів.

Щойно документи наберуть чинності, розпочнеться глобальний аудит. Держава позбавлятиме критичності ті компанії, які отримали її за старими, неактуальними правилами. Втім, бізнес матиме право одразу ж подати свіжу заявку, але вже спираючись на нові жорсткі вимоги.

Окрему увагу уряд приділив оборонному та паливно-енергетичному комплексам. До 10 листопада вони мали жорстко підігнати свої обсяги бронювання під квоту у 95%. Пріоритет у збереженні броні віддали фахівцям, які безпосередньо стоять біля верстатів або ліквідовують аварії.

Якщо підприємство з цих галузей порушуватиме квоту понад 10 робочих днів поспіль, воно взагалі втратить право називатися критично важливим.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що уряд запустив окремий дорадчий орган, щоб краще узгоджувати дії держвідомств у питанні захисту цінних кадрів. Це Координаційний центр з питань бронювання. Відтак підприємства оборонного та енергетичного секторів отримали право бронювати до 95% штату, причому в цю квоту тепер рахуватимуть і багатодітних батьків та опікунів, які вже мають відстрочку.

Раніше Кабмін також переглянув загальний порядок бронювання працівників. Тоді оновили вимоги до визнання компаній критично важливими, переписали ліміти та правила збільшення квот, а також погодили терміни додаткового оформлення й причини, через які бізнесу можуть відмовити в розгляді заявок.