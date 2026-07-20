Кабмин обновил правила отсрочки от мобилизации

Военнообязанные и сотрудник ТЦК. Фото иллюстративное: Одесский областной ТЦК и СП

Любомир Кучер Редактор, юрист

Украинские военнообязанные смогут беспрепятственно менять основание для отсрочки от мобилизации, если для этого появились новые законные причины. Кабинет Министров утвердил изменения, которые защищают граждан от призыва на время рассмотрения документов. Предыдущая отсрочка будет оставаться в силе до тех пор, пока государственные органы проверяют новые данные.

Об этом 16 июля сообщило Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Как будет работать механизм переоформления

Подать заявление на переоформление отсрочки можно, если возникло другое основание из перечня, приведенного в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Это касается случаев, когда у военнообязанного есть, например, отсрочка в связи с обучением, но появилась другая законная причина: рождение третьего ребенка, уход за родственником.

При этом будут действовать три ключевых правила:

пока комиссия не примет решение, действующая отсрочка останется в силе, за исключением случаев, когда она подлежит отмене;

если решение комиссии положительное, предыдущую отсрочку аннулируют только после внесения новых данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов ("Оберіг");

в случае отрицательного решения комиссии действующая отсрочка будет действовать до истечения ранее установленного срока.

Новые сроки и цифровизация через портал "Дія"

Принятые изменения существенно упрощают и ускоряют подачу документов. Теперь военнообязанные могут подать заявление о предоставлении или переоформлении отсрочки через ЦПАУ с использованием средств портала "Дія". Система автоматически будет проверять, состоит ли человек на воинском учете и имеет ли он действующую отсрочку. Формирование заявления прервут, если гражданин не состоит на учете или уже имеет действующую отсрочку. Исключение — переоформление или случаи, когда до окончания срока действия отсрочки осталось менее 30 дней.

Комиссия будет рассматривать заявление в течение семи рабочих дней с даты регистрации, а если понадобится направлять запросы в другие государственные органы — не более 15 рабочих дней. Заявителей не будут направлять на медицинское обследование ВВК, пока комиссия не примет окончательное решение. Если решение будет положительным, обновленные данные появятся в реестре "Оберіг" в течение одного календарного дня.

Благодаря нововведениям процедура станет более цифровой, прозрачной и предсказуемой.

Обновленные правила для госслужащих и забронированных

Отдельно правительство уточнило порядок оформления отсрочек для забронированных работников, государственных служащих, руководителей определенных ведомств, а также правила внесения этой информации в систему "Оберіг".

Такие изменения помогут сделать процедуру четкой и одинаковой для всех, а также полностью гарантируют защиту прав военнообязанных, пока ТЦК рассматривает их заявления.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщал, что более 90% отсрочек продлеваются автоматически. Правда, есть одно условие: необходимо, чтобы основание для отсрочки оставалось в силе.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" писал, что отсрочку могут получить не только студенты бакалавриата и магистратуры. Аспиранты тоже имеют такое право. Не являются исключением даже те, кто учится в зарубежных вузах.