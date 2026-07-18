Отсрочки от мобилизации — более 90 % продлеваются автоматически

Приложение "Резерв+", в котором необходимо контролировать автоматическое продление отсрочки. Фото: Новини.LIVE

В Украине начался очередной период продления отсрочек от мобилизации. Более 90% из них могут быть продлены автоматически, без каких-либо дополнительных действий со стороны граждан.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

Что известно об автоматическом продлении отсрочек

В министерстве отметили, что если основание остается в силе и подтверждается в государственных реестрах, то срок отсрочки продлится автоматически. Документ продлевается до окончания срока проведения мобилизации, но не дольше, чем сохраняется законное основание для отсрочки.

"Автоматическое продление работает независимо от того, как человек оформил отсрочку: онлайн в "Резерв+" или через ЦНАП. Само приложение не продлевает отсрочку — оно показывает актуальную информацию из государственного реестра", — говорится в сообщении.

Если документ не обновился, необходимо обратиться в ЦНАП. В частности, это может произойти в том случае, если в государственных реестрах отсутствует информация, имеются ошибки или данные не обновлены.

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На данный момент автоматическое продление отсрочек действует для 22 категорий граждан. Среди них:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к военной службе;

родители троих и более детей;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без установленной инвалидности;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

люди, ухаживающие за тяжелобольным членом семьи;

опекуны лица, признанного недееспособным;

люди, у которых супруг или супруга имеют инвалидность I или II группы;

люди, у которых супруга или супруг имеет инвалидность III группы;

люди, у которых отец, мать или кто-либо из родителей супруга или супруги имеет инвалидность I или II группы;

люди, ухаживающие за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью;

жены и мужья военнослужащих, имеющие ребенка;

студенты и аспиранты.

Работники высших и профессиональных учебных заведений;

учителя учреждений общего среднего образования;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или действия военного положения;

родственники героев Украины, посмертно награжденных за мужество во время Революции Достоинства;

люди, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

военнослужащие, освобожденные из плена;

люди, заключившие годичный контракт на прохождение военной службы в возрасте от 18 до 25 лет.

"Система автоматически проверяет данные в государственных реестрах, чтобы выяснить, сохраняется ли основание для отсрочки. Если все в порядке, срок отсрочки будет продлен. Пользователи "Резерв+" получат уведомление, а актуальную дату можно будет увидеть в расширенных данных электронного военно-учетного документа", — отметили в Минобороны.

Также в ведомстве добавили, что оформить новую отсрочку в приложении "Резерв+" могут в настоящее время 11 категорий граждан. Среди них:

люди с инвалидностью;

временно негодные к военной службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

люди, у которых супруг или супруга имеют инвалидность I или II группы;

люди, у которых отец или мать имеют инвалидность I или II группы;

жены и мужья военнослужащих, имеющие ребенка;

родители троих и более детей;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

студенты и аспиранты;

работники учреждений высшего и профессионального образования.

Подводя итог, в Минобороны сообщили, что перечень отсрочек, которые можно оформить онлайн, со временем будет расширяться.

Как сообщали Новини.LIVE, отец, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетнего ребенка, имеет право на отсрочку. Однако после достижения ребенком 18-летия отсрочка аннулируется.

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