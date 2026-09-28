Будет ли кадровик поставлен на воинский учет из-за установки программы Резерв+

Резерв+. Фото: УНИАН

Кадровикам не стоит опасаться автоматической регистрации в ТЦК и постановки на учет в связи с использованием системы «Резерв+» для проверки подчиненных. Авторизация в приложении покажет статус «не на учете», а вот для реальной постановки на учет женщинам немедицинских профессий нужно лично обращаться в военкомат.

Об этом заявили эксперты по кадровому учёту и трудовому праву на портале 7eminar, передаёт Новини.LIVE.

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Работа с QR-кодами подчиненных

Специалисты кадровых отделов активно используют мобильное приложение "Резерв+", чтобы считывать QR-коды своих сотрудников и оперативно отслеживать изменения в их электронных военно-учетных документах. Для запуска этой функции достаточно просто обновить приложение, пройти авторизацию и выбрать пункт "сканирование документа" в главном меню. Обновлять собственные персональные данные кадровику при этом не нужно.

Почему программа не ставит на учет

Использование сканера в приложении не несет риска автоматического или неожиданного попадания кадровика в базу территориального центра комплектования. Приложение "Резерв+" не создает новых записей, а функционирует исключительно как зеркало. Оно лишь отображает ту информацию о конкретном лице, которая уже зафиксирована в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Статус в приложении и посещение ТЦК

Если HR-специалист авторизуется в программе, система просто выдаст текущий статус «"не на учете", что никоим образом не повлияет на изменение этого положения.

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Постановка на воинский учет через смартфон технически невозможна. В частности, если речь идет о женщине, не имеющей медицинского или фармацевтического образования, она может стать военнообязанной только добровольно, однако для этого ей необходимо лично посетить ТЦК и СП.

Новини.LIVE сообщали, что спрятаться в отпуске от повестки не получится, ведь если в компанию поступило распоряжение ТЦК, работодатель обязан уведомить подчиненного даже во время его законного отпуска.

Зато для бизнеса упростили процедуру бронирования. Теперь не обязательно отправлять работников на повторный медосмотр каждый год. Устаревшая справка ВЛК, срок действия которой превысил 12 месяцев, больше не является автоматическим основанием для отказа в бронировании. Впрочем, эта льгота действует не для всех, а имеет ряд конкретных исключений.