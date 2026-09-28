Чи поставлять кадровика на військовий облік за встановлення Резерв+

Резерв+. Фото: УНІАН

Кадровикам не варто боятися автоматичної реєстрації в ТЦК та постановки на облік через використання "Резерв+" для перевірки підлеглих. Авторизація у застосунку покаже статус "не на обліку", а от для реальної постановки жінкам немедичних професій потрібно йти до військкомату особисто.

На цьому наголосили експерти з кадрового обліку та трудового права на порталі 7eminar, передає Новини.LIVE.

Реклама

Робота з QR-кодами підлеглих

Фахівці відділів кадрів активно використовують мобільний застосунок "Резерв+", аби зчитувати QR-коди своїх працівників та оперативно відстежувати зміни в їхніх електронних військово-облікових документах. Для запуску цієї функції достатньо просто оновити програму, пройти авторизацію та обрати пункт "сканування документа" у головному меню. Оновлювати власні персональні дані кадровику при цьому не потрібно.

Чому програма не ставить на облік

Використання сканера в додатку не несе ризику автоматичного чи несподіваного потрапляння кадровика до бази територіального центру комплектування. Застосунок "Резерв+" не створює нових записів, а функціонує виключно як дзеркало. Він лише відображає ту інформацію щодо конкретної особи, яка вже зафіксована в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Статус у застосунку та візит до ТЦК

Якщо HR-спеціаліст авторизується в програмі, система просто видасть поточний статус "не на обліку", що жодним чином не сприятиме зміні цього становища.

Читайте також:

Постановка на військовий облік через смартфон технічно неможлива. Зокрема, якщо йдеться про жінку, яка не має медичної або фармацевтичної освіти, вона може стати військовозобов'язаною лише добровільно, проте, для цього їй необхідно нанести особистий візит до ТЦК та СП.

Новини.LIVE інформували, що сховатися у відпустці від повістки не вийде, адже якщо до компанії прийшло розпорядження ТЦК, роботодавець зобов'язаний сповістити підлеглого навіть під час його законного відпочинку.

Натомість бізнесу спростили процедуру бронювання. Тепер не обов'язково ганяти працівників на оновлення медогляду щороку. Застаріла довідка ВЛК, термін якої перевалив за 12 місяців, більше не стає автоматичною причиною для відмови у броні. Утім, ця поступка діє не для кожного, а має низку конкретних винятків.