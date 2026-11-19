Мужчина в инвалидном кресле и прохождение ВЛК. Фото: коллаж Новини.LIVE

В течение длительного времени добровольцы территориальных общин сталкивались с пробелом в законодательстве, касающимся документов для оформления статуса лица с инвалидностью вследствие войны. Проблема возникала из-за несогласованности правительственных постановлений, ведь документы, которые выдавались участникам ДФТГ, не подходили для стандартной процедуры оформления инвалидности. Чтобы устранить эту коллизию, 11 ноября 2026 года Кабинет Министров принял постановление № 1414. Благодаря изменениям процесс подачи документов значительно упростился.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Как теперь добровольцам доказать факт ранения

Отныне в специальной справке добровольца (приложение 7) обязательно должен фигурировать хотя бы один документ, подтверждающий факт выполнения боевых задач и получения травмы, контузии или увечья.

Подтвердить ранение можно с помощью:

выписки из журнала боевых действий или официального боевого донесения;

первичной медицинской карты (утвержденной приказом Минобороны № 879);

выписного эпикриза, в котором четко указана дата ранения;

цифровой записи из «Медицинской информационной системы Вооруженных Сил Украины».

Как пояснили в Министерстве по делам ветеранов, ранее комиссии требовали только сухие бумаги военного учета. Теперь во внимание принимаются обычные медицинские записи. Но наличие одной только справки не означает автоматического присвоения статуса, поскольку заявитель все равно должен пройти экспертизу, которая подтвердит факт инвалидности и ее связь с травмой.

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Что делать добровольцу, если подразделения больше не существует

Многие добровольческие формирования, которые воевали в начале полномасштабного вторжения, сейчас расформированы. Из-за этого бойцы просто не знали, к кому обращаться за подписью.

Если ДФТГ прекратило своё существование и не имеет правопреемника, справку обязан подписать командир воинской части Сил ТрО, которому это формирование подчинялось территориально. Достоверность всех данных в документе дополнительно удостоверяет начальник штаба этой же бригады.

Новые правила лишения статуса УБД

Помимо вопросов инвалидности, постановление № 1414 коснулось и процедуры автоматического присвоения статуса участника боевых действий. Отныне комиссии имеют право отказать заявителю, если он уже получил статус УБД автоматически.

Также Кабмин определил, кто именно имеет право лишить статуса УБД, если он был присвоен автоматически, но безосновательно. Такие решения будут принимать профильные комиссии того министерства или ведомства, которому подчинялась часть бойца. При этом любое решение комиссии можно официально обжаловать в суде.

Новини.LIVE сообщали, что недавно в Украине заработала новая система оформления инвалидности вследствие войны, которая заменила прежние комиссии. Теперь, чтобы получить пенсию, выплаты или льготы, военные должны пройти оценку повседневного функционирования. Но при этом очень важно иметь полный пакет справок и документов.

В то же время, если в полученном решении ЭКОПФО есть опечатка в имени или других личных данных, обращаться в суд не обязательно. Исправить ошибку можно по заявлению в течение 40 дней, а для оформления документов достаточно электронной PDF-выписки с цифровой печатью Минздрава.

Если же эксперты ЭКОПФО во время осмотра оказывали давление на человека, нарушили процедуру или проигнорировали реальные диагнозы, такие нарушения следует фиксировать и доказывать медицинские ошибки. Это дает законное право отменить несправедливое заключение и добиться повторного рассмотрения дела.