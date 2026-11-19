Чоловік на кріслі колісному та проходження ВЛК. Фото: колаж Новини.LIVE

Тривалий час добровольці територіальних громад стикалися з прогалиною в законі щодо документів для оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Проблема виникала через неузгодженість урядових постанов, адже документи, які видавали учасникам ДФТГ, не підходили для стандартної процедури оформлення інвалідності. Щоб прибрати цю колізію, 11 листопада 2026 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 1414. Завдяки змінам процес подачі документів значно спростився.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Реклама

Як тепер добровольцям довести факт поранення

Відтепер у спеціальній довідці добровольця (додаток 7) обов'язково має фігурувати хоча б один документ, що підтверджує факт виконання бойових завдань та отримання травми, контузії чи каліцтва.

Підтвердити поранення можна за допомогою:

витягу з журналу бойових дій або офіційного бойового донесення;

первинної медичної картки (затвердженої наказом Міноборони № 879);

виписного епікризу, де чітко вказана дата поранення;

цифрового запису з "Медичної інформаційної системи Збройних Сил України".

Як пояснили у Міністерстві у справах ветеранів, раніше комісії вимагали лише сухі папери військового обліку. Тепер до уваги беруться звичайні медичні записи. Але наявність самої лише довідки не означає автоматичного присвоєння статусу, оскільки заявник усе одно має пройти експертизу, яка підтвердить факт інвалідності та її зв'язок із травмою.

Читайте також:

Що робити добровольцю, якщо підрозділу більше не існує

Багато добровольчих формувань, які воювали на початку повномасштабного вторгнення, зараз розформовані. Через це бійці просто не знали, до кого йти за підписом.

Якщо ДФТГ припинило своє існування і не має правонаступника, довідку зобов'язаний підписати командир військової частини Сил ТрО, якому це формування підпорядковувалося територіально. Правдивість усіх даних у документі додатково засвідчує начальник штабу цієї ж бригади.

Нові правила позбавлення статусу УБД

Окрім питань інвалідності, постанова № 1414 торкнулася і процедури автоматичного надання статусу учасника бойових дій. Відтепер комісії мають право відмовити заявнику, якщо він уже отримав статус УБД автоматично.

Також Кабмін визначив, хто саме має право забирати статус УБД, якщо він був виданий автоматично, але безпідставно. Такі рішення ухвалюватимуть профільні комісії того міністерства чи відомства, якому підпорядковувалася частина бійця. При цьому будь-яке рішення комісії можна офіційно оскаржити в суді.

Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно в Україні запрацювала нова система оформлення інвалідності внаслідок війни, яка замінила колишні комісії. Тепер, щоб отримати пенсію, виплати чи пільги, військові мають пройти оцінювання повсякденного функціонування. Але дуже важливо при цьому мати вичерпний пакет довідок та документів.

Водночас, якщо в отриманому рішенні ЕКОПФО є описка в імені чи інших особистих даних, іти до суду не обов'язково. Виправити помилку можна за заявою протягом 40 днів, а для оформлення паперів достатньо електронного PDF-витягу з цифровою печаткою МОЗ.

Якщо ж експерти ЕКОПФО під час огляду тиснули на людину, порушили процедуру або проігнорували реальні діагнози, такі порушення варто фіксувати й доводити медичні помилки. Це дає законне право скасувати несправедливий висновок і домогтися повторного розгляду справи.